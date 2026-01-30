Pago ONP en febrero 2026: ¿Cuál es el cronograma del pago de las pensiones en Banco de la Nación?

Se efectuará el pago a los pensionistas del mes de febrero 2026 en el Banco de la Nación. Revisa cuáles son las fechas clave para el abono a domicilio en el Banco de la Nación para los beneficiarios de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que pertenecen al régimen 19990. Asimismo, consulta el cronograma del pago a domicilio.



¿Cuál fue el cronograma de pagos de la ONP 19990 en febrero del 2026 en Banco de la Nación?

Viernes 6 de febrero: apellido paterno de la A a la C.

Lunes 9 de febrero: apellido paterno de la D a la L.

Martes 10 de febrero: apellido paterno de la M a la Q.

Miércoles 11 de febrero: apellido paterno de la R a la Z.

¿Cuál es el cronograma de pago a domicilio de los pensionistas de ONP 19990?

De igual manera, es importante precisar que el abono a domicilio es desde el lunes 16 al sábado 21 de febrero .

El pago a domicilio de la ONP es un servicio gratuito al cual pueden acceder pensionistas que deseen recibir su pago a domicilio, con lo cual ya no tendrán que asistir de manera presencial a una agencia bancaria o cajero.