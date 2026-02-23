Últimas Noticias
Pago ONP en marzo 2026: ¿Cuándo inicia el cronograma completo para cobrar pensiones en el Banco de la Nación?

Conoce el cronograma para recibir el pago de la ONP 19990 de marzo 2026
Conoce el cronograma para recibir el pago de la ONP 19990 de marzo 2026
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Conoce todos los detalles del cronograma de pagos de las pensiones de ONP en el Banco de la Nación para este mes de marzo del 2026.

En este mes de marzo 2026 se efectuará el pago a los pensionistas en el Banco de la Nación. Revisa cuáles son las fechas clave para el abono a domicilio en el Banco de la Nación para los beneficiarios de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que pertenecen al régimen 19990. Asimismo, consulta el cronograma del pago a domicilio.

¿Cuál fue el cronograma de pagos de la ONP 19990 en marzo del 2026 en Banco de la Nación?

  • Viernes 6 de marzo: apellido paterno de la A a la C.
  • Lunes 9 de marzo: apellido paterno de la D a la L.
  • Martes 10 de marzo: apellido paterno de la M a la Q.
  • Miércoles 11 de marzo: apellido paterno de la R a la Z.

¿Cuál es el cronograma de pago a domicilio de los pensionistas de ONP 19990?

De igual manera, es importante precisar que el abono a domicilio es desde el jueves12 al sábado 21 de marzo.

El pago a domicilio de la ONP es un servicio gratuito al cual pueden acceder pensionistas que deseen recibir su pago a domicilio, con lo cual ya no tendrán que asistir de manera presencial a una agencia bancaria o cajero. 

