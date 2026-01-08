Pago ONP de enero 2026: ¿Cuáles son las fechas para el cobro de pensiones en Banco de la Nación?

Conoce todos los detalles sobre el pago a domicilio de enero para los beneficiarios de la ONP 19990.

Se efectuará el pago a los pensionistas del mes de enero 2026 en el Banco de la Nación. Revisa cuáles son las fechas clave para el abono a domicilio en el Banco de la Nación para los beneficiarios de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que pertenecen al régimen 19990. Asimismo, consulta el cronograma del pago a domicilio.

¿Cuál fue el cronograma de pagos de la ONP 19990 en enero del 2026 en Banco de la Nación?

Lunes 12 de enero: apellido paterno de la A a la C.

Martes 13 de enero: apellido paterno de la D a la L.

Miércoles 14 de enero: apellido paterno de la M a la Q.

Jueves 15 de enero: apellido paterno de la R a la Z.

¿Cuál es el cronograma de pago a domicilio de los pensionistas de ONP 19990?

De igual manera, es importante precisar que el abono a domicilio es desde el viernes 16 al domingo 25 de enero.

El pago a domicilio de la ONP es un servicio gratuito al cual pueden acceder pensionistas que deseen recibir su pago a domicilio, con lo cual ya no tendrán que asistir de manera presencial a una agencia bancaria o cajero.