ONP: Más de 237 mil pensionistas recibirán S/ 100 más desde este mes

Del viernes 6 al jueves 12 de febrero, se efectuará el pago de pensiones a 772 mil 372 asegurados a nivel nacional.

Un total de 237 mil pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) recibirán desde este mes de febrero un incremento de hasta S/ 100 en sus pensiones, como parte del reajuste dispuesto para jubilados y pensionistas por invalidez del Decreto Ley N.° 19990.

El reajuste beneficia a los jubilados que cuentan con un mínimo de 20 años de aportes, así como a los pensionistas por invalidez con pensión definitiva vigente al 31 de diciembre de 2025. Este monto se pagará junto con la pensión mensual y corresponde al ajuste que rige desde enero de este año.

Desde la ONP precisaron a RPP que los jubilados que no recibirán este incremento en la pensión desde este año son quienes el año pasado ya tuvieron un incremento en la pensión mínima, pues pasaron de S/ 500 a S/ 600 mensuales.

Además, recordaron que a partir de este año también se incrementó la pensión máxima que era de S/ 893 hasta diciembre del 2025 a S/ 1,000. Sin embargo, este monto se aplicará a los nuevos pensionistas, mientras que quienes ya reciben pensión se les aplicará el incremento de S/ 100 mencionado.

Pago de pensiones

La ONP informó que, del viernes 6 al jueves 12 de febrero, se realizará el pago de pensiones a 772,372 asegurados a nivel nacional, los cuales se efectuarán de manera segura a través de bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados.

Para los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990, el cronograma de pago se ha establecido según la letra inicial del apellido paterno:

De la A a la C el viernes 6 de febrero

De la D a la L el lunes 9 de febrero

De la M a la Q el martes 10 de febrero

De la R a la Z el miércoles 11 de febrero

En tanto, el jueves 12 de febrero se realizará el depósito para 66,299 pensionistas pertenecientes a otros regímenes, como el Decreto Ley N.° 20530, el régimen 18846, pensiones por encargo, el Régimen Especial Pesquero y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

La ONP recordó que los pensionistas pueden consultar y descargar su constancia de pago ingresando a la plataforma digital ONP Virtual, en la sección “Cobro pensión”. Para acceder, se requiere el tipo y número de documento de identidad, así como la clave virtual.

En caso de no contar con esta clave, los asegurados pueden solicitarla en el mismo portal, en la opción “Tu zona segura”, donde deberán registrar sus datos personales y validar un código de seguridad enviado a su correo electrónico.

Finalmente, la entidad puso a disposición el servicio telefónico “ONP Te escucha”, llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 5:30 p. m., para absolver consultas y brindar orientación a los pensionistas.