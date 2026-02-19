¿Pagos de la ONP en riesgo? Solo 3 de cada 10 afiliados aportan: los factores que amenazan su continuidad

El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) atraviesa un momento crítico que pone en duda su capacidad para pagar jubilaciones en el futuro sin depender excesivamente del Estado. Funcionarios de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) explicaron ante el Congreso de la República los factores que están asfixiando las finanzas del régimen 19990.

El problema: Muchos afiliados, pocos aportantes

Aunque la cifra de personas inscritas en la ONP sigue siendo alta, la cantidad de personas que realmente pone dinero cada mes es alarmantemente baja. Actualmente, existen 4.5 millones de afiliados, pero solo el 31 % (1.4 millones) aporta de manera regular, es decir, solo 3 de cada 10 afiliados aportan.

Víctor Quintanía, director general de Planeamiento de la ONP, advirtió que esta brecha entre quienes están en el sistema y quienes realmente cotizan "compromete el nivel de recaudación que se espera alcanzar, por ende, la sostenibilidad del sistema".

Mientras los aportantes han decrecido un 15 % respecto al 2019, el número de pensionistas ha subido un 22.7 %, superando los 700,000 beneficiarios.

Dependencia récord del Tesoro Público

Debido a que los aportes de los trabajadores solo cubren el 68 % de la planilla actual, el Estado debe intervenir para completar el pago de las pensiones. Para el año 2026, se estima que el Tesoro Público deberá transferir la cifra récord de S/ 2,040 millones para evitar que el sistema colapse.

Al respecto, Edi Toledo, ejecutiva de Estudios Económicos de la ONP, fue tajante: "El sistema nacional de pensiones tiene un problema de sostenibilidad, no se cubre la planilla de la 19990 con los aportes que tenemos de los afiliados".

Un fondo que solo duraría tres años

Otro dato preocupante es la situación del Fondo Consolidado de Reservas (FCR), que funciona como un "ahorro" para emergencias. Shirley Pando, directora general de Inversiones, explicó que existe una brecha gigantesca: lo que el sistema debe a futuro (reserva actuarial) es de S/ 184,810 millones, pero el fondo solo cuenta con S/ 23,193 millones.

Pando alertó que, si se usara ese fondo para pagar la planilla proyectada al 2026, "solo podría solventar por tres (3) años las obligaciones pensionarias".

¿Por qué llegamos a esto?

Los representantes señalaron tres factores principales que golpean al sistema:

Alta informalidad: El 70 % de afiliados que no aporta suele ser gente que pasó de un trabajo formal a la economía informal y dejó de cotizar. Preferencia por el consumo presente: Muchos ciudadanos prefieren gastar su dinero hoy en lugar de ahorrar para una vejez que ven lejana. Envejecimiento poblacional: Cada vez hay más adultos mayores que viven más tiempo, lo que generaría una mayor presión para la sostenibilidad del sistema.

Las propuestas para salvar el sistema

Para revertir esta situación, los representantes de la ONP plantean dos ejes de acción principales bajo la gestión de Edi Toledo:

Recuperación de aportantes: Se busca identificar a ese 70 % de afiliados que no cotiza para que retomen sus aportes, especialmente aquellos que están cerca de cumplir los 10 años necesarios para una pensión proporcional.

"La idea es poder segmentar e identificar estas personas para que podamos trabajar con ellos y lleguen a cumplir los requisitos para una pensión", explicó Toledo.