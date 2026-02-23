Palta, granada y olivo presentan daños por “excesivo calor”, advierte Senamhi: ¿Qué regiones están más afectadas?

El Senamhi advirtió que el calor persistente en la costa centro y sur afecta la fructificación. En el caso de Tacna y Moquegua, la maduración acelerada “reduce la calidad comercial” de cultivos importantes.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, ha emitido una advertencia sobre las temperaturas cálidas que vienen afectando la producción agrícola en la costa centro y sur del país. Según los pronósticos, se espera que estas condiciones climáticas persistan en los próximos días, con un impacto mayor en las localidades de Tacna y Moquegua.

Las condiciones actuales están generando daños visibles, especialmente durante la etapa de fructificación de diversas especies. Los especialistas han reportado escaldaduras y deformaciones en frutos que reciben radiación solar directa.

Asimismo, el calor excesivo está provocando una maduración acelerada, lo cual reduce la calidad comercial de productos de exportación y consumo local como la granada, el palto, el olivo y la vid.

Pérdida de humedad y riesgos fitosanitarios

El incremento de las temperaturas no solo afecta al fruto directamente, sino también al ecosistema del cultivo. Se ha observado que la humedad del suelo se pierde en menor tiempo, factor que podría limitar el crecimiento y desarrollo normal de las plantas.

A este panorama se suma un incremento en el riesgo fitosanitario, dado que el clima cálido favorece la aparición y propagación de plagas, lo que pone en peligro la integridad de las cosechas.

Medidas de prevención para agricultores

Ante este escenario, el Senamhi recomienda a los productores agrarios seguir las siguientes pautas para mitigar los efectos del clima: