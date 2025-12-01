Paltas, arándanos y oro: las exportaciones que ponen al Perú en el ojo global

El comercio peruano muestra un desempeño positivo durante los primeros nueve meses del año (enero a septiembre), registrando un fuerte dinamismo tanto en exportaciones como en importaciones.

La diferencia entre lo que el país vende y compra, es decir, la balanza comercial, alcanzó un superávit de $ 18,204 millones. Este resultado significa un crecimiento del 35.7 % respecto al mismo periodo del año anterior; según datos de la Sunat consignados por ComexPerú.

¿Cómo van las exportaciones peruanas?

El principal motor de este superávit fue el fuerte crecimiento de las exportaciones peruanas.

Total de ventas : Las exportaciones sumaron $ 62,865 millones, lo que representa un aumento del 17.3 % frente al 2024.

: Las exportaciones sumaron $ 62,865 millones, lo que representa un aumento del 17.3 % frente al 2024. Minería al frente : La mayor parte provino de las exportaciones tradicionales, que ascendieron a $ 46,375 millones, impulsadas principalmente por el sector minero.

: La mayor parte provino de las exportaciones tradicionales, que ascendieron a $ 46,375 millones, impulsadas principalmente por el sector minero. Productos estrella : Las exportaciones no tradicionales también crecieron (17.4 %). En este rubro, destacaron los envíos del sector agropecuario. Los productos no tradicionales más vendidos fueron las paltas frescas ($ 1,337 millones) y los arándanos frescos ($ 1,213 millones).

: Las exportaciones no tradicionales también crecieron (17.4 %). En este rubro, destacaron los envíos del sector agropecuario. Los productos no tradicionales más vendidos fueron las paltas frescas ($ 1,337 millones) y los arándanos frescos ($ 1,213 millones). Socios importantes: Los principales países compradores de productos peruanos fueron China ($ 22,910 millones) y Estados Unidos (EE. UU.).

Las importaciones se incrementan

Perú también registró un dinamismo positivo en sus compras al exterior.

Valor importado : El valor total importado superó los $ 44,600 millones (exactamente $ 44,661 millones), un alza del 11.2 %.

: El valor total importado superó los $ 44,600 millones (exactamente $ 44,661 millones), un alza del 11.2 %. ¿Qué compramos? Cerca de la mitad de las compras (47 %) se concentraron en bienes intermedios. Los productos más solicitados y con mayor demanda fueron los aceites crudos de petróleo ($ 2,627 millones), el diésel B5 ($ 1,284 millones) y el maíz duro amarillo ($ 842 millones).

Cerca de la mitad de las compras (47 %) se concentraron en bienes intermedios. Los productos más solicitados y con mayor demanda fueron los aceites crudos de petróleo ($ 2,627 millones), el diésel B5 ($ 1,284 millones) y el maíz duro amarillo ($ 842 millones). Proveedores: China fue el principal proveedor de nuestro país, vendiendo $ 13,667 millones, seguido por EE. UU. y Brasil.

El balance con socios comerciales

El superávit de $ 18,204 millones es resultado de un saldo positivo con varios países.