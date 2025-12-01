Paltas, arándanos y oro: las exportaciones que ponen al Perú en el ojo global

El comercio peruano muestra un desempeño positivo durante los primeros nueve meses del año (enero a septiembre), registrando un fuerte dinamismo tanto en exportaciones como en importaciones.
La diferencia entre lo que el país vende y compra, es decir, la balanza comercial, alcanzó un superávit de $ 18,204 millones. Este resultado significa un crecimiento del 35.7 % respecto al mismo periodo del año anterior; según datos de la Sunat consignados por ComexPerú.
¿Cómo van las exportaciones peruanas?
El principal motor de este superávit fue el fuerte crecimiento de las exportaciones peruanas.
- Total de ventas: Las exportaciones sumaron $ 62,865 millones, lo que representa un aumento del 17.3 % frente al 2024.
- Minería al frente: La mayor parte provino de las exportaciones tradicionales, que ascendieron a $ 46,375 millones, impulsadas principalmente por el sector minero.
- Productos estrella: Las exportaciones no tradicionales también crecieron (17.4 %). En este rubro, destacaron los envíos del sector agropecuario. Los productos no tradicionales más vendidos fueron las paltas frescas ($ 1,337 millones) y los arándanos frescos ($ 1,213 millones).
- Socios importantes: Los principales países compradores de productos peruanos fueron China ($ 22,910 millones) y Estados Unidos (EE. UU.).
Las importaciones se incrementan
Perú también registró un dinamismo positivo en sus compras al exterior.
- Valor importado: El valor total importado superó los $ 44,600 millones (exactamente $ 44,661 millones), un alza del 11.2 %.
- ¿Qué compramos? Cerca de la mitad de las compras (47 %) se concentraron en bienes intermedios. Los productos más solicitados y con mayor demanda fueron los aceites crudos de petróleo ($ 2,627 millones), el diésel B5 ($ 1,284 millones) y el maíz duro amarillo ($ 842 millones).
- Proveedores: China fue el principal proveedor de nuestro país, vendiendo $ 13,667 millones, seguido por EE. UU. y Brasil.
El balance con socios comerciales
El superávit de $ 18,204 millones es resultado de un saldo positivo con varios países.
- Balance positivo: Los países con los que Perú mantuvo una balanza comercial más favorable fueron China (con un superávit de $ 9,243 millones), India y Canadá.
- Balance negativo: Por otro lado, Perú registró una balanza comercial negativa con Brasil (–$ 1,495 millones), Argentina y México.