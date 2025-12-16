Panetón lidera ventas en EE. UU. y Chile con más del 75 % de las exportaciones, pero ¿Perú también compra del exterior?

Las exportaciones de panetón peruano sumaron US$ 7.17 millones entre enero y octubre de 2025, un avance de 3.6 % interanual, impulsadas por la alta demanda internacional. EE. UU. y Chile concentraron más del 75 % de los envíos, según CIEN-ADEX.

La exportación de panetón peruano totalizó $ 7,173,000 entre enero y octubre de 2025, lo que representa un incremento del 3.6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior ($ 6,921,000).

El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX) informó que este producto, tradicionalmente asociado a la Navidad, sigue siendo altamente demandado a nivel internacional.

Los líderes de la demanda global

Según el informe "Panetones: Evolución del Mercado Internacional y Nacional" de CIEN-ADEX, EE.UU. ($ 3,811,000) y Chile ($ 1,626,000) se consolidaron como los principales destinos del panetón peruano.

Estos dos países acumularon conjuntamente el 75.8 % del total exportado en los primeros diez meses de 2025. Si bien EE. UU. experimentó una variación del -1.4 %, Chile destacó con un aumento significativo del 25.3 % en sus pedidos.

Otros mercados clave que figuran en la lista de destinos son Países Bajos, Japón, Costa Rica, España, Italia, Canadá, Ecuador y Bolivia.

En cuanto a cifras anuales, las exportaciones peruanas de panetón durante todo el 2024 sumaron $ 8,690,000, la cifra más alta de los últimos 4 años, superando en un 16.7 % lo registrado en 2023. En ese año, EE. UU. fue el destino más destacado, representando el 48.6 % del total.

La región de Lima fue la más destacada en las exportaciones durante el periodo analizado, enviando $ 6,078,000, lo que equivale al 84.7 % de participación total y un incremento del 8.6 % en sus despachos. Le siguieron regiones como Callao, Tacna, Lambayeque y Arequipa.

¿Perú importa panetones?

Mientras las exportaciones crecen, Perú también incrementó sus importaciones. Entre enero y octubre de 2025, el país importó panetones por $ 1,800,000, registrando un crecimiento del 89.6 % respecto al mismo periodo del año anterior.