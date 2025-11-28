Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Parque Industrial de Ancón sería adjudicado antes de fin de año, confirma Produce: ¿Cuánto se invertirá?

Gobierno espera dar la buena pro del Parque Industrial de Ancón en las próximas semanas
Gobierno espera dar la buena pro del Parque Industrial de Ancón en las próximas semanas | Fuente: Andina
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El ministro de la Producción afirmó que el Parque Industrial de Ancón sería adjudicado antes de fin de año, destacando la inversión superior a $ 1,000 millones y el fuerte interés privado.

El ministro de la Producción, César Quispe, confirmó a RPP que se espera la adjudicación del Parque Industrial de Ancón antes de que finalice el año, un proyecto que contempla una inversión superior a los $ 1,000 millones.

El Ministro de la Producción se mostró optimista respecto al futuro del Parque Industrial, que se desarrollará en más de 790 hectáreas.

"Sí, antes que acabe el año tenemos la expectativa que ya se pueda adjudicar", afirmó el ministro, subrayando el impacto económico: "abrigamos de que antes de fin de año estemos dando la buena".

Quispe detalló que el proyecto ha despertado gran interés, contando con inversionistas tanto extranjeros como nacionales. La inversión prevista para este parque industrial supera los $ 1,000 millones.

Postura sobre la Reserva de Paracas

Consultado sobre la preocupación por el destino de la Reserva Nacional de Paracas y el intento de algunos industriales de realizar actividades de pesca en la zona reservada, el ministro Quispe enfatizó que el rol de gestión recae en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

El ministro indicó que la controversia surge porque "los industriales están queriendo pescar en esa zona". Sin embargo, explicó que la competencia no es del Ministerio de la Producción (Produce).

Finalmente, Quispe reiteró que la decisión final sobre la solicitud de los industriales debe ser emitida por Sernanp; en este contexto, el titular de Produce aseguró que respetarán lo que decida el ente rector.

Video recomendado
Tags
Parque Industrial de Ancón Ancón Produce

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA