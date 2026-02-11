PCM inició procedimiento administrativo disciplinario contra presidente de Osinergmin

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha iniciado un procedimiento administrativo disciplinario contra el presidente de su Consejo Directivo, Omar Franco Chambergo Rodríguez.

A través de un comunicado, la entidad indicó que brindará colaboración plena y oportuna a las instancias correspondientes para “contribuir al esclarecimiento de los hechos” que motivaron la medida.

“Confiamos en que las actuaciones se desarrollarán dentro del marco legal vigente y con el rigor técnico que caracteriza a nuestras instituciones”, señaló.

Osinergmin manifestó que el inicio del procedimiento constituye “una acción orientada al esclarecimiento de los hechos” y no implica, en esta etapa, “un pronunciamiento sobre responsabilidad”.

Se inhibirá del ejercicio de sus funciones

Por otra parte, la institución pública sostuvo que Omar Chambergo Rodríguez reafirmó su disposición de colaborar con las autoridades competentes y reiteró que su gestión se ha conducido “bajo principios de integridad, responsabilidad y servicio al país”.

También expresó su confianza en que el proceso permitirá esclarecer cualquier situación de manera transparente.

Osinergmin anunció, además, que en atención a los principios de legalidad, debido proceso y transparencia que rigen la función pública, el presidente del Consejo Directivo ha acatado la exoneración de asistir a su centro de trabajo y se ha inhibido del ejercicio de sus funciones mientras duren las investigaciones, con el fin de garantizar la objetividad e imparcialidad del procedimiento.

Mientras tanto, el vicepresidente del Consejo Directivo de Osinergmin, Aurelio Ochoa Alencastre, asumirá la presidencia interina del organismo.