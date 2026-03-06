Perú apunta a superar los $ 100,000 millones en exportaciones este 2026: productos estrella y regiones que impulsan el récord

Durante la presentación de los resultados de comercio exterior, el viceministro de Comercio Exterior, César Llona, resaltó que el Perú ha logrado hitos sin precedentes, consolidándose como un actor importante en el mercado global. Con exportaciones que superaron los $ 90,000 millones en 2025, el país se posiciona como el de mayor crecimiento en América Latina.

Llona subrayó que este éxito no es fruto del azar, sino de una política de apertura iniciada hace más de dos décadas. En los últimos 25 años, el comercio exterior peruano se ha multiplicado por diez y las exportaciones por trece, pasando de casi $ 7,000 millones en el año 2000 a la cifra récord actual:

"Esto no sucedió por azares del destino o por algún tipo de inercia económica global. Esto respondió a que el país desde hace 25 años empezó a pensar el comercio exterior".

Liderazgo global y diversificación

El Perú no solo destaca por el volumen, sino por su competitividad. Actualmente, el país es el primer exportador de Sudamérica en ratio de crecimiento y el tercero a nivel mundial. Además, lidera el mercado global en siete productos, incluyendo arándanos, uvas, espárragos frescos y quinua.

El viceministro también destacó la importancia de las importaciones, que alcanzaron los $ 57,000 millones, impulsando la competitividad mediante la adquisición de insumos y bienes de capital.

En cuanto a los socios comerciales, China se consolida como el principal mercado con más de $ 32,000 millones, seguido por un "empate técnico" entre la Unión Europea y Estados Unidos, ambos superando los $ 10,000 millones.

El motor de las regiones

Uno de los puntos más enfatizados fue el carácter descentralizado del comercio exterior. El 85.5 % de las exportaciones peruanas provienen de las regiones, un salto significativo frente al 72 % que representaban a inicios de siglo: "Las exportaciones son un motor de desarrollo descentralizado y el comercio exterior impacta a lo largo y ancho de nuestro país".

Diecisiete regiones alcanzaron récords exportadores en 2025, destacando el dinamismo en el oriente y el sur del país.

Desafíos geopolíticos y visión al 2040

A pesar de las tensiones geopolíticas y la reconfiguración de las cadenas de suministro globales, el Perú ha sabido navegar este contexto gracias a sus 23 acuerdos comerciales vigentes, que cubren el 87% de las exportaciones.

Llona presentó la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, que establece metas e indicadores claros para asegurar que el crecimiento continúe: "Estamos diversificando nuestra oferta, estamos entrando a nuevos mercados y por ahí está dando la vuelta el nuevo arándano".

Finalmente, el Mincetur proyecta que las exportaciones peruanas superen los $ 100,000 millones en 2026. Para lograrlo, el gobierno apuesta por diversificar la producción y anunció que próximamente se publicará el reglamento de las Zonas Económicas Especiales privadas, con el objetivo de atraer inversión y fortalecer la industria exportadora.

