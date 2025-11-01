Perú firmó protocolos para iniciar exportaciones de bananos y granadas a China

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego señaló que la suscripción de los protocolos es el resultado de un proceso técnico riguroso entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y la Administración General de Aduanas de China, que demandó varios años de trabajo conjunto y evaluaciones sanitarias.

El Gobierno peruano suscribió los protocolos de requisitos fitosanitarios con China para la iniciar la exportación de frutas de banano y granadas frescas hacia el gigante asiático.

En un comunicado, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego señaló que la suscripción de estos acuerdos estuvo encabezada por el titular del sector, Vladimir Cuno Salcedo, y la ministra de la Administración General de Aduanas de China, Sun Meijun, quienes estuvieron acompañados de las delegaciones técnicas de ambos países.

"Es un honor participar en este acto bilateral que reafirma nuestra voluntad de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre el Perú y la República Popular China en el ámbito agroalimentario y sanitario", manifestó Cuno.

Además, agregó que "el acercamiento que China mantiene con el Perú es muy positivo, y pronto se verán los resultados. Contamos con una gran variedad de productos que ya están listos para su exportación".

Asimismo, explicó que la suscripción de los protocolos es el resultado de un proceso técnico riguroso entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y la Administración General de Aduanas de China, que demandó varios años de trabajo conjunto y evaluaciones sanitarias.

Durante la ceremonia, también se firmó un Memorándum de Entendimiento en materia sanitaria y fitosanitaria, que consolida la cooperación técnica y agroalimentaria entre ambas economías.

Potencial agroexportador

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el año pasado, Perú registró la exportación de 148 000 toneladas de banano y 28 000 toneladas de granada hacia diversos destinos internacionales. La región Piura concentra el 85 % de la producción de banano; mientras que Ica lidera la producción y exportación de granada con el 75 % del total nacional.