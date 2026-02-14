Perú fortalece su promoción turística en India y alcanza un potencial de negocios por US$ 4,2 millones

Promperú participó de la Feria OTM 2026, uno de los encuentros turísticos más relevantes del mercado indio y asiático.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) informó que su participación en la Feria OTM 2026, realizada en Mumbai (India) entre el 5 al 7 de febrero, generó un potencial de negocios por 4,2 millones de dólares.

En un comunicado, la entidad dependiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo indicó que junto con una delegación peruana de 17 empresas turísticas conformada por tour operadores y productos establecieron alrededor de 3 400 contactos comerciales.

En este evento internacional, considerado por tercer año consecutivo el líder en ferias de turismo en India y Asia, se dio a conocer lo mejor de la riqueza turística y cultural de Perú con el objetivo de consolidar al país como un destino de experiencias únicas en India.

En la feria, se promovió la variada oferta turística de Perú, presentando experiencias enfocadas en los segmentos de turismo de cultura, naturaleza y lujo, principalmente en las regiones de Lima, Ica, Cusco, Puno, Loreto y Madre de Dios, detalló Promperú.

Como parte de su participación, Perú fue galardonado por la organización del evento turístico con el reconocimiento ‘Best Design and Decoration Award’, gracias a un stand inspirado en los retablos ayacuchanos.

"Esta distinción también refleja el creciente interés del mercado indio por el arte popular andino", remarcó Promperú.

Asimismo, el 9 de febrero se llevó a cabo en Nueva Delhi una rueda de negocios que reunió a 15 empresas peruanas con aproximadamente 60 empresas del sector turismo indio. Este encuentro sirvió como una plataforma de promoción y posicionamiento del Perú como un destino preferente dentro de este mercado.