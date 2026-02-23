Perú podría recibir devolución de aranceles tras fallo del Tribunal Supremo contra medidas de Donald Trump

El Tribunal Supremo de Estados Unidos invalidó los aranceles del 10 % impuestos previamente por la administración de Donald Trump, ¿Qué ocurrirá con los gravámenes ya cobrados?

En un escenario de alta tensión comercial, la exministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, analizó las implicancias para el Perú tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de invalidar los aranceles del 10 % impuestos previamente por la administración de Donald Trump.

Según León, este fallo histórico no solo cuestiona la legalidad de las facultades ejecutivas para crear impuestos, sino que abre la posibilidad de un proceso de restitución económica global.

Respecto a las consecuencias financieras del dictamen, la exministra destacó en Economía Para Todos de RPP, que la ilegalidad de la medida original obligaría al gobierno estadounidense a reembolsar los montos cobrados a sus socios comerciales.

“La Corte también ha determinado que todo lo recaudado podría no ser legal, entonces tendría que haber un proceso de devolución a los países. Ahí estamos hablando de unos 130,000 o 160,000 millones de dólares que se habrían calculado que habría cobrado el gobierno por la aplicación de esos aranceles”, afirmó León en RPP.

A pesar de este revés judicial, el panorama se mantiene complejo debido a la reacción inmediata de la Casa Blanca. El presidente Trump, calificando el fallo como "antiamericano", anunció de manera inmediata el uso de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para restablecer los gravámenes, elevándolos en un principio a 10 % y luego al 15 % bajo el argumento de que es una medida "legalmente probada".

“Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10 % bajo la sección 122, además de nuestros aranceles normales ya cobrados. Y también estamos iniciando varias investigaciones bajo la sección 301 y otras para proteger a nuestro país de prácticas comerciales desleales”, afirmó el presidente.

Finalmente, León instó a las autoridades peruanas a mantener un optimismo moderado y un diálogo técnico constante con Washington. Resaltó que, pese a los aranceles del año pasado, las agroexportaciones peruanas a EE. UU. crecieron un 13 %, con productos estrella como el arándano, que representa el 53 % del mercado norteamericano. No obstante, advirtió que el proceso de devolución de los fondos recaudados no será inmediato y deberá ser determinado por instancias judiciales inferiores.