Perú pondrá en marcha 21 proyectos mineros hasta el 2032

El viceministro de Minas, Carlos Talavera, dijo que la necesidad de minerales críticos sería el doble para 2040 y que, por tanto, el Perú debe prepararse para satisfacer la demanda global.

El viceministro de Minas, Carlos Talavera, anunció que el Perú pondrá en marcha 21 proyectos mineros entre el 2026 y 2032, como parte de una cartera de inversiones por más de 63 000 millones de dólares.



Durante su participación en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el funcionario dijo que el próximo año se activarán los proyectos San Gabriel, Reposición San Rafael, Reposición Colquijirca, Romina, Reposición Raura, la ampliación de Huarón y la optimización de Cerro Verde.



La segunda etapa, que va del 2027 al 2029, entrarán a la fase de operaciones Tía María, la Reposición Ferrobamba de Las Bambas, la Integración Coroccohuayco, Corani, Pampa de Pongo, Zafranal, la ampliación Huancapetí, Los Calatos, Mina Justa Subterránea y la ampliación de Ilo.



Mientras que a partir del 2030 hasta 2032 ingresarán los proyectos Trapiche, Coimolache Sulfuros, Los Chancas y Michiquillay.



De acuerdo con Talavera Flores, la necesidad de minerales críticos en el mercado mundial sería el doble para 2040. "Necesitaremos hasta un 80 % más de lo que hoy se consume y tenemos que estar preparados como país para eso", advirtió.



Asimismo, consideró que el país mantiene todavía un margen enorme para el descubrimiento de nuevos yacimientos, al tiempo que destacó que la minería aportó entre enero y octubre pasados 19 739 millones de soles al Tesoro Público. "La minería metálica aporta casi el 85% de la recaudación que necesita el país. Y tenemos un potencial para crecer dos veces más", indicó.



Finalmente, reiteró el compromiso del Ministerio de Energía y Minas para "flexibilizar algunos aspectos" para poder agilizar y viabilizar proyectos extractivos.