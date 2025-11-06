Perú será sede de la 60ª Asamblea Anual de FELABAN en 2026: ¿Cuál es el impacto de esta cumbre financiera?

La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) ha seleccionado a Perú como sede de su 60ª Asamblea Anual (FELABAN 60), siendo el inicio de un año importante para el sector financiero nacional que busca consolidar su liderazgo regional.

El anuncio oficial se realizó hoy en Miami, durante la clausura de FELABAN 59, por el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), Martin Naranjo. La elección de Perú responde a la solidez de sus indicadores financieros y al reconocido prestigio de su sistema bancario.

FELABAN 60, un encuentro global

Considerada la reunión financiera más importante de América Latina, congregará a más de 2,000 líderes y altos ejecutivos del sistema financiero latinoamericano y global. Los participantes provendrán de más de 50 países y representarán a más de 600 bancos y entidades financieras agrupadas bajo FELABAN.

La cumbre se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima a lo largo de cuatro días, desde el 3 hasta el 6 de noviembre de 2026.

La agenda estará enfocada en debatir los desafíos y tendencias que definen el futuro del sector. Entre los temas centrales se encuentran:

Inclusión financiera.

Transformación digital.

Inteligencia artificial.

Sostenibilidad.

Ciberseguridad.

Innovación.

Martin Naranjo, presidente ejecutivo de ASBANC, extendió la invitación al mundo financiero, destacando que "El Perú abre sus puertas al mundo financiero con la calidez de su gente, la solidez de su economía y la visión de un país que mira hacia el futuro". Naranjo enfatizó que FELABAN 60 será un espacio para la toma de decisiones, la creación de alianzas y la proyección de la nueva arquitectura financiera de la región.

Por su parte, Giorgio Trettenero Castro, secretario general de FELABAN, resaltó el rol que la región busca asumir: "América Latina está lista para pasar de ser observadora a ser protagonista". Aseguró que FELABAN 60 funcionará como un "laboratorio de ideas" donde el talento regional, la creatividad y la tecnología se conectarán para "marcar agenda global".