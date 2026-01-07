Perú será sede del foro APEC en 2035, anuncia presidente de Comex

El presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), Alonso Rey, hizo el anuncio en el programa Las cosas como son de RPP.

El presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), Alonso Rey, anunció este miércoles que el Perú será sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en el año 2035.

"Perú va a ser nuevamente la sede de la APEC en el 2035, lo hemos vuelto a solicitar [...] y no los han dado", dijo en el programa Las cosas como son de RPP.

El líder gremial dijo que ComexPerú "es la secretaría" del ABAC (Consejo Consultivo Empresarial de APEC) en el país y por lo tanto los empresarios que representan al Perú en el foro económico son de la referida sociedad de comercio peruana.

Rey recordó que APEC es "la asociación comercial más importante" del mundo, puesto que representa el 80% del PBI global.

Como se recuerda, el Perú ha sido sede del foro APEC en tres ocasiones, en los años 2008, 2016 y 2024.

El foro APEC está conformado por 21 economías de la región Asia-Pacífico, entre los que destacan grandes potencias económicas como Estados Unidos, China y Japón; mientras que Chile, México y Perú son los únicos países de latinoamerica que lo integran.

Diálogo entre ComexPerú y José Antonio Kast

En las cosas como son, Alonso Rey también se refirió al encuentro que tuvo su gremio este miércoles con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien se encuentra de visita en el Perú.

Rey destacó que Kast considera al Perú como un socio "muy complementario" para Chile, especialmente en los sectores de minería, agricultura y energía.

Según el dirigente empresarial, ambos países exportan el 80% del cobre mundial, lo que hace vital la colaboración en tecnología y competitividad.

Asimismo, mencionó que inversionistas chilenos están apostando fuertemente por la agroexportación peruana debido a su alta rentabilidad y ventanas estacionales.



Un punto crítico abordado fue la "tramitología". Rey citó a Kast al señalar que "no se puede esperar 17 años para operar una mina", una realidad que afecta a ambos países; en el Perú, dijo, un proyecto minero enfrenta unos 400 trámites administrativos y demoras de entre 8 y 10 años, lo que frena la generación de empleo y la responsabilidad social.



Respecto al comercio, Rey subrayó la postura de Kast sobre la libertad de elección del ciudadano frente al proteccionismo estatal, permitiendo el acceso a productos más económicos, como los provenientes de China.

Además, ante la falta de dinamismo en la Alianza del Pacífico por parte de México y Colombia, se planteó la posibilidad de fortalecer lazos con nuevos socios como Ecuador, Panamá, Argentina y El Salvador.