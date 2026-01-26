Perú tiene el potencial para crecer entre 5% y 6%: ¿Qué sectores económicos deben activarse según el MEF?

El viceministro de Economía, Gerardo López, se presentó en Economía Para Todos por RPP y destacó que, aunque el país actualmente proyecta un crecimiento de entre 3.3 % y 3.4 % para el cierre de año, existen condiciones reales para alcanzar tasas de expansión mucho más ambiciosas.

Según el funcionario, el cumplimiento de las metas fiscales y la recuperación de indicadores clave permiten proyectar un escenario donde el Perú alcance niveles de crecimiento de hasta el 6 %, tal como ha sugerido el Banco Mundial.

Sectores cruciales para el despegue económico

Para lograr este salto cuantitativo, el viceministro López identificó sectores estratégicos que deben ser impulsados a través de la inversión y la especialización:

Minería: El viceministro señaló que el potencial no reside solo en los nuevos proyectos de la cartera minera, sino en el encadenamiento productivo . López afirmó que: “La minería no solo explotando más proyectos mineros, sino con los servicios complementarios que tienen un nivel de especialización importante y que podrían exportarse”.

El viceministro señaló que el potencial no reside solo en los nuevos proyectos de la cartera minera, sino en el . López afirmó que: “La minería no solo explotando más proyectos mineros, sino con los servicios complementarios que tienen un nivel de especialización importante y que podrían exportarse”. Agroindustria: Este sector ha mostrado un crecimiento sostenido en la diversificación de mercados. Para potenciarlo, el funcionario enfatizó la necesidad de ampliar la frontera agrícola : “Existe la posibilidad de ampliar la frontera agrícola con proyectos de irrigación que podrían hacer que estos destinos reciban mayor oferta de parte del Perú”.

Este sector ha mostrado un crecimiento sostenido en la diversificación de mercados. Para potenciarlo, el funcionario enfatizó la necesidad de : “Existe la posibilidad de ampliar la frontera agrícola con proyectos de irrigación que podrían hacer que estos destinos reciban mayor oferta de parte del Perú”. Otros horizontes: Además de los sectores tradicionales, López mencionó que el país tiene espacio para explotar las energías renovables y el potencial de la Amazonía en los rubros de turismo y desarrollo forestal.

La ruta hacia el bienestar del ciudadano

El viceministro explicó que este crecimiento macroeconómico se traduce en beneficios directos para las familias a través de un "círculo virtuoso". Al mantenerse la responsabilidad fiscal (con un déficit del 2.2 % alcanzado recientemente), el país preserva su reputación crediticia, lo que atrae inversión privada y pública.

“En la medida que el Perú atraiga inversión, esto va a generar trabajo y consumo de las personas. Nuestro rol como órgano rector es promover la inversión y generar espacios de competitividad”, explicó López al abordar cómo el crecimiento llega al "bolsillo" de la población.