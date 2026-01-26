Perú tiene el potencial para crecer entre 5% y 6%: ¿Qué sectores económicos deben activarse según el MEF?

El viceministro de Economía, Gerardo López, se presentó en Economía Para Todos por RPP y destacó que, aunque el país actualmente proyecta un crecimiento de entre 3.3 % y 3.4 % para el cierre de año, existen condiciones reales para alcanzar tasas de expansión mucho más ambiciosas.
Según el funcionario, el cumplimiento de las metas fiscales y la recuperación de indicadores clave permiten proyectar un escenario donde el Perú alcance niveles de crecimiento de hasta el 6 %, tal como ha sugerido el Banco Mundial.
Sectores cruciales para el despegue económico
Para lograr este salto cuantitativo, el viceministro López identificó sectores estratégicos que deben ser impulsados a través de la inversión y la especialización:
- Minería: El viceministro señaló que el potencial no reside solo en los nuevos proyectos de la cartera minera, sino en el encadenamiento productivo. López afirmó que: “La minería no solo explotando más proyectos mineros, sino con los servicios complementarios que tienen un nivel de especialización importante y que podrían exportarse”.
- Agroindustria: Este sector ha mostrado un crecimiento sostenido en la diversificación de mercados. Para potenciarlo, el funcionario enfatizó la necesidad de ampliar la frontera agrícola: “Existe la posibilidad de ampliar la frontera agrícola con proyectos de irrigación que podrían hacer que estos destinos reciban mayor oferta de parte del Perú”.
- Otros horizontes: Además de los sectores tradicionales, López mencionó que el país tiene espacio para explotar las energías renovables y el potencial de la Amazonía en los rubros de turismo y desarrollo forestal.
La ruta hacia el bienestar del ciudadano
El viceministro explicó que este crecimiento macroeconómico se traduce en beneficios directos para las familias a través de un "círculo virtuoso". Al mantenerse la responsabilidad fiscal (con un déficit del 2.2 % alcanzado recientemente), el país preserva su reputación crediticia, lo que atrae inversión privada y pública.
“En la medida que el Perú atraiga inversión, esto va a generar trabajo y consumo de las personas. Nuestro rol como órgano rector es promover la inversión y generar espacios de competitividad”, explicó López al abordar cómo el crecimiento llega al "bolsillo" de la población.