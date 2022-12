Peruanos invertirán más de S/ 80 en cena navideña. | Fuente: Andina

Por encima de los 80 soles es el presupuesto de los peruanos para comprar su cena navideña, según un sondeo de RPP Noticias en mercados de Lima, Trujillo y Arequipa. Con este dinero, ¿qué podrán adquirir las familias?

En el Mercado Caquetá, del distrito limeño de San Martín de Porres, el precio de los productos como el chocolate, el azúcar y el arroz subieron entre 1 a 2 soles; mientras que en el mercado n.° 1 de Surquillo, la tableta de cacao está a S/ 2 y los artesanales a S/ 3.

“Los panetones no están muy caros, hay varios desde los 20, 25 y 28 soles, depende la marca, la bolsa y el tamaño. El aderezo está a 10 soles, es envasado”, explicó Maritza, una vendedora del centro de abastos.

¿Cómo comprar pavo?

Según la chef ejecutiva de San Fernando Nadia de Becerra, para comprar un pavo se debe tomar en cuenta la cantidad de miembros de una familia, por cada pariente se calcula un kilo del ave.

“Si son ocho personas, el pavo debe pesar 8 kilos. No es una exageración porque la cena es larguita, y uno come y come por cinco horas. Las guarniciones son como 6 o 7 soles por persona, y se incluye el puré de camote, arroz, ensalada de papas, no es caro”, detalló.

Solo este año, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego calcula una oferta de 1 750 000 unidades congeladas de esta ave. El precio por kilo puede variar desde los 15 soles hasta 25 en paviferias de Lima metropolitana.

En Trujillo el kilo del ave viva se vende entre 15 y 25 soles, mientras que en Chiclayo puede costar hasta 45 soles. En el mercado Grau de Tacna, el precio está desde 14 soles, el pavo congelado a 21 y el vivo desde 40 a 50 soles. En Ica los precios oscilan entre S/ 14 y S/ 19, etc.

Hay familias que optarán por comprar lechón, cuyo kilo está por encima de los 22 soles, en tanto la pierna, panceta o chuleta de cerdo se vende a entre 17 y 20 soles.

Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indican que este año el ingreso promedio de los peruanos es de 1 560 soles, pero la capacidad adquisitiva se redujo en 15 %, según Phase Consultores, esto obligó a los hogares de bajos recursos a buscar alternativas más económicas como comenta la señora consuelo linares.

“Este año todo lo que son insumos de cocina se han visto incrementados. El pavo, el chancho, todo ha subido a una cantidad bastante considerable, pero considero de que la unión familiar es lo más importante en esta navidad pues compartiremos con mi familia unos sanguchitos, una chocolatada y su panetón”, precisó Consuelo Linares.

Además de esto, el precio del panetón artesanal subió de 14 a 18 soles, según la Asociación de Empresarios de la Panadería y Pastelería.