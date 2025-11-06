Perupetro cierra proceso de adjudicación en Talara: Lote I inicia operaciones y Lote VI alista la firma

Perupetro S.A. informó el estado de los Contratos de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos correspondientes a los Lotes I y VI, dando a conocer que el proceso de adjudicación ha culminado cumpliendo "con todo lo estipulado en el marco legal vigente".

Lote VI: aprobación y firma

El Poder Ejecutivo aprobó los contratos de licencia a través de los Decretos Supremos N° 019-2025-EM y N° 020-2025-EM, publicados en el Diario Oficial El Peruano el 21 de octubre de 2025. Con esta aprobación, se autorizó la suscripción de los referidos contratos por parte de Perupetro S.A. y las empresas involucradas.

Después de la autorización ejecutiva, Perupetro suscribió el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote I (Talara). La firma se concretó el 22 de octubre de 2025 con el consorcio conformado por INEXPORT SERVIS S.A.C. y ALPHA INTEGRAL SERVICE E.I.R.L..

Con la suscripción de este contrato, el consorcio ha cumplido con el compromiso asumido, dando inicio a las actividades de explotación de hidrocarburos. Se espera que estas operaciones no solo garanticen el pago de regalías y canon, sino que también promuevan la generación de empleo en el área de influencia directa del lote.

Lote VI: expectativa ante la fecha límite

En cuanto al Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos del Lote VI (Talara), el proceso se acerca a su fecha de vencimiento.

De acuerdo con las Bases Integradas del Proceso de Convocatoria Abierta N° Perupetro-002-2024, el plazo máximo para la suscripción del Contrato de Licencia para el Lote VI vence el 11 de noviembre del 2025.

Perupetro ha expresado su expectativa de que el consorcio seleccionado, conformado por INVENTA ENERGY PERU S.A.C. y SPARROW HILLS PERU BLOCK VI S.A.C., proceda a la firma correspondiente, conforme a lo establecido en las bases.