Perupetro y ProInversión afinan bases para nueva convocatoria del Lote Z-69

Perupetro S.A. inició una coordinación estratégica con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) para gestionar el tratamiento de los activos que Petroperú S.A. mantiene en el Lote Z-69. Esta iniciativa se desarrolla en cumplimiento del Decreto de Urgencia N.º 010-2025, el cual establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú y la garantía de la continuidad en la producción de hidrocarburos.

El objetivo es integrar información técnica y legal precisa en las bases de la próxima convocatoria para el Lote Z-69. Según indican las fuentes, "esta información resulta indispensable para incorporarla en las bases del próximo proceso de convocatoria del Lote Z-69, a fin de asegurar que los inversionistas interesados cuenten con información clara y transparente sobre las condiciones del proceso".

Con esta medida, se busca agilizar el proceso de contratación y asegurar que la transición hacia un nuevo operador no afecte las operaciones actuales. Las autoridades han enfatizado que se requiere prontitud para "asegurar la selección de un nuevo operador y la continuidad operativa del Lote Z-69".

Cronograma y relevancia del lote

El actual Contrato de Licencia temporal de Petroperú S.A. sobre este lote tiene como fecha de vencimiento el 15 de mayo del 2026. Ante este plazo, Perupetro ha trabajado con ProInversión para cerrar la evaluación de los activos vinculados.

El Lote Z-69 es un activo clave para el sector energético peruano, ubicado en el zócalo continental frente a las costas de Talara, Paita y Sechura, en la región de Piura. Su importancia estratégica se refleja en sus cifras de producción:

A diciembre de 2025, registró una producción fiscalizada promedio de 3,022 barriles diarios de petróleo (bdp).

Asimismo, reportó una producción de 8.5 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) de gas natural.

Esta producción proviene tanto de pozos ubicados en plataformas marinas como de pozos dirigidos perforados desde tierra. Perupetro, como empresa estatal encargada de la administración de estos recursos, reafirma su compromiso con el aprovechamiento sostenible de los hidrocarburos en beneficio del país.