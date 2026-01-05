Pesca inicia el 2026 con temporada de anchoveta en el sur y nuevas inversiones: Un buque científico y tres desembarcaderos [INFORME]

La pesca confirma el peso que tiene en la economía nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, el sector creció 25.7 % en octubre del 2025, uno de los mayores avances entre las actividades productivas del país. Un desempeño que impacta directamente en la industria, el comercio y las exportaciones.

Para Jéssica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), el efecto del sector va más allá de las cifras macroeconómicas y se refleja directamente en el empleo y en la economía local:

"El sector pesquero industrial genera 250,000 puestos de trabajo. De hecho, un estudio del IPE indica que por cada empleo que se crea en la pesca, se generan tres empleos adicionales. Así que ese efecto dinamizador es sumamente importante. Son más de 3,500 mypes que se integran y dependen de la cadena de valor del sector pesquero. Entonces, uno ve cuando hay un buen año de pesca, las comunidades portuarias son dinámicas y muchos emprendimientos generan ingresos para sus familias", sostiene.

El sector inicia el 2026 con la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona sur del país, a partir del 1 de enero. Esta será una actividad estratégica para regiones como Arequipa, Moquegua y Tacna; así lo informó el ministro de la Producción, César Quispe.

"Estamos cerrando en el 2025 con una cuota histórica de los últimos 5 años y a la fecha ya la segunda temporada, que fue un poco más de 1,600,000 toneladas, ya se tiene casi el 84 % de avance y el cual va a generar unos ingresos de más o menos 2,136 millones de dólares de en aceite y harina. Ahora que empiece en enero, son 251,000 toneladas, y en esta segunda temporada, que va a abarcar desde enero hasta junio, esperemos que supere la cuota de las capturas de años anteriores, que en promedio está en un 40%", mencionó.

De acuerdo con el titular de Produce, la temporada se extenderá hasta el 30 de junio del 2026 o hasta alcanzar el límite máximo de captura autorizado. Agregó también que, solamente en la pesca de anchoveta para consumo directo, se emplea entre 70,000 y 80,000 personas; por lo que el manejo del recurso es un punto clave.

Desde el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), se advierte que la anchoveta es una especie altamente sensible a los cambios ambientales, por lo que el respeto de las normas es fundamental para garantizar su sostenibilidad. Así lo indicó Maribel Bouchón, Directora General de Investigaciones de Recursos Pelágicos de la mencionada entidad.

"La anchoveta es una especie, si bien es el principal recurso del perú, es una especie muy susceptible a los cambios ambientales y, por lo tanto, en los últimos años en el sur los volúmenes han estado bastante disminuidos. Digamos la segunda temporada del 2024 y lo que va del 2025, se ha repuntado nuevamente con anchoveta en el sur de buen tamaño y lo ideal es que respeten las normas, evitar la pesca o la alta incidencia juveniles en las capturas para poder preservar la especie", dijo.

En paralelo, el Ministerio de la Producción anunció importantes inversiones orientadas a fortalecer la investigación científica y la pesca artesanal, con el objetivo de avanzar hacia una actividad más moderna, responsable y sostenible.

"Estamos invirtiendo en la construcción de un buque científico en el cual vamos a invertir más de S/ 212 millones que nos va a permitir tener análisis de las diferentes pesquerías, en especial para la pesca artesanal. Además, tenemos para el próximo año la inauguración de tres desembarcaderos, uno en Huacho, otro en Supe y Marcona. Aquí el estado está invirtiendo más de S/ 148 millones y esto va dirigido a la pesca artesanal. Son desembarcaderos más modernos, el cual también nos permite un mayor control para evitar la pesca ilegal", agregó.

De cara al 2026, la pesca enfrenta desafíos: el cambio climático, el control de la pesca ilegal y la necesidad de reglas claras que brinden predictibilidad a la inversión. Frente a ello, la primera temporada de anchoveta en la zona sur marca el inicio del año para el sector, si no también una oportunidad económica decisiva.