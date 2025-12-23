Petroperú: Alejandro Narváez presentó demanda de amparo para volver a la presidencia, que "fue admitida el 19 de diciembre"

El expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, se presentó en Economía Para Todos por RPP y dio a conocer que, tras ser removido de su cargo de manera repentina, interpuso una demanda de amparo, la cual ya ha sido admitida a trámite, con el objetivo de ser restituido en sus funciones y denunciar lo que considera una vulneración al debido proceso.

La acción judicial presentada por Narváez fue admitida el pasado 19 de diciembre. El exdirectivo fundamenta su pedido en la falta de transparencia y el incumplimiento de los marcos normativos que rigen a la empresa. "Simplemente [estoy solicitando] reposición. Que se cumpla el proceso administrativo correctamente", afirmó Narváez, aclarando que no se trata de un deseo personal de permanencia, sino de una exigencia de legalidad.

Narváez sostiene que su salida no respetó la Ley de Petroperú ni los procedimientos internos de la Junta General de Accionistas. "No es que yo quiera estar en Petroperú, simplemente que se respete la ley, sus estatutos, sus procedimientos", recalcó, adelantando que en los próximos días también presentará una medida cautelar para acelerar el proceso.

Una remoción sin comunicación oficial

Uno de los puntos de la demanda es la forma en que se dio el cese de sus funciones. Narváez relató que nunca fue convocado ni notificado formalmente por los accionistas o directores.

"Me remueven sin ninguna justificación. Yo no cometí ninguna falta, cumplí las metas, no renuncié y no me han pedido que renuncie. Me enteré por terceras personas", denunció.

Incluso, señaló que su contrato estaba previsto para una duración de tres años, por lo que su salida tras apenas unos meses de gestión resulta, a su juicio, arbitraria. Esta situación ha afectado su imagen como académico y experto en el sector.

Finalmente, Narváez defiende que, durante el periodo que lideró la empresa, revirtió pérdidas proyectadas de $ 1,030 millones a $ 750 millones, datos que asegura están auditados y disponibles públicamente. Con la demanda de amparo, busca que se reconozca que su gestión fue interrumpida sin seguir los cauces legales mínimos exigidos para una entidad que cotiza en mercados internacionales.