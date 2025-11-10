Petroperú anuncia la adjudicación de análisis forense de la Nueva Refinería de Talara

La empresa estatal petrolera convocó el proceso por competencia internacional N°PCI-001-2025-OFP el pasado 26 de setiembre, y el 10 de noviembre de 2025 se otorgó la Buena Pro a la consultora Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia Ltda. para que lleve a cabo el servicio de análisis forense de la Nueva Refinería Talara (NRT).

El servicio de análisis forense fue adjudicado por un monto total de $. 2’748,989.32 (Dos millones setecientos cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y nueve con 32/100 dólares), una cifra que incluye todos los impuestos y conceptos aplicables.

De acuerdo al comunicado, el objetivo de este análisis es la revisión de "todas las etapas del megaproyecto desde su origen hasta su operatividad". Según Petroperú, el análisis tiene el "objetivo de transparentar su desarrollo".

Para garantizar la rigurosidad del proceso, se establecieron "requerimientos técnicos mínimos que cautelan la independencia e imparcialidad". Además, la empresa ganadora debía asegurar "experiencia específica en análisis forense en refinerías de petróleo, plantas petroquímicas o químicas".

Esta acción institucional responde al Acuerdo de Directorio N°112-2024-PP, que estableció acciones concretas para realizar el análisis. Dicho acuerdo busca "fortalecer la gestión y transparencia de la empresa estatal".

Petroperú indicó que, con la adjudicación, "se refuerza el compromiso de Petroperú con la transparencia, la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento de su rol estratégico en el sector energético nacional".

El detalle completo de la evaluación y el resultado del proceso se ha publicado conforme a las bases de la competencia internacional.