BCRP advierte que flujo de caja negativo de Petroperú ha golpeado las cuentas fiscales: estos son los millones desembolsados

Durante la conferencia del programa monetario de enero de 2026, Adrián Armas, Gerente Central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se refirió a la situación financiera de Petroperú y su repercusión directa en la economía nacional. El funcionario respondió a la prensa que el desempeño de la estatal ha sido un factor determinante en el incremento del déficit fiscal registrado en los últimos años.

El peso de Petroperú en el déficit fiscal

Armas explicó que el flujo de caja negativo que enfrenta Petroperú ha obligado al Estado a realizar desembolsos significativos para mantener su operatividad.

Según detalló, el año pasado el Tesoro Público tuvo que honrar garantías por S/ 3,000 millones ante la falta de pago a proveedores por parte de la petrolera. A esta cifra se suman otros S/ 6,000 millones destinados a una capitalización realizada el año previo, que se originó en "flujos de caja negativo (...) como dije antes, eso efectivamente ha impactado negativamente en las cuentas fiscales".

Al respecto, el gerente del BCRP dijo a RPP que "es importante dar una solución a ese tema", tras mencionar que la responsabilidad de dichas acciones y estudios técnicos recae actualmente en el Gobierno.

Impacto en los precios y estabilidad financiera

Ante la consulta sobre si una menor participación de Petroperú en el mercado podría elevar el precio de los combustibles y afectar la inflación, Armas aclaró que el rol de la estatal no es el factor principal en la fijación de precios a largo plazo.

"El principal determinante como tendencia, más allá de alguna fluctuación, es el precio internacional del combustible y el tipo de cambio", sentenció el economista. Según su análisis, factores internos como el manejo de inventarios o márgenes de refinería solo generan diferencias en el "muy corto plazo".

Consolidación fiscal para mantener la solidez

A pesar del lastre que representa la situación de la petrolera, Armas destacó que la posición fiscal del Perú se mantiene sólida ante los ojos del mercado internacional. No obstante, advirtió que es vital continuar con la reducción del déficit para no poner en riesgo este estatus que ha costado décadas de esfuerzo.

"Es una política de Estado que se ha mantenido por décadas y es importante que, para que ese beneficio continúe para las siguientes generaciones, esa política se mantenga", concluyó Armas, haciendo un llamado a la consolidación fiscal.