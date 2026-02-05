Petroperú cancela licitación para su transformación: ¿Por qué?

Antes de esta cancelación, Petroperú intentó en dos ocasiones contratar a expertos internacionales, entre ellos las consultoras Deloitte, Riveron o Wood Mackenzie.

La empresa estatal Petróleos del Perú S.A. (Petroperú) ha decidido detener formalmente el proceso para contratar a una consultora internacional que lo ayudaría en su reorganización.

Esta decisión ocurre porque el Gobierno designó a ProInversión para que se encargue de rediseñar el futuro de la petrolera estatal.

¿Por qué se canceló el proceso?

La cancelación se debe a la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N.° 010-2025. Según esta norma, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) tiene ahora el encargo total de diseñar y ejecutar el proceso para reorganizar el patrimonio de Petroperú.

Al existir este nuevo mandato, el proceso de contratación que la petrolera estaba llevando por su cuenta se volvió "innecesario".

Los intentos de contratación

Antes de esta cancelación, Petroperú intentó en dos ocasiones contratar a expertos internacionales, entre ellos las consultoras Deloitte, Riveron o Wood Mackenzie :

Primer intento: En septiembre de 2025, se lanzó la primera convocatoria. Sin embargo, no se eligió a nadie porque la única propuesta válida pedía 13.6 millones de dólares , un monto que era un 17.3 % más caro de lo que la empresa tenía presupuestado.

En septiembre de 2025, se lanzó la primera convocatoria. Sin embargo, no se eligió a nadie porque la única propuesta válida pedía , un monto que era un de lo que la empresa tenía presupuestado. Segundo intento: Se inició una nueva convocatoria en noviembre de 2025. Aunque varias empresas reconocidas a nivel mundial (como Deloitte, Riveron o Wood Mackenzie) presentaron sus propuestas, el proceso se detuvo antes de que se anunciara a un ganador.

¿Qué pasará ahora?

A pesar de detener esta licitación, Petroperú asegura que seguirá trabajando de la mano con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía para garantizar que la empresa siga operando. El objetivo final sigue siendo lograr una transformación integral que haga a la compañía sostenible en el tiempo, pero ahora bajo la guía de ProInversión.