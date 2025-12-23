¿"Colaboración eficaz" en Petroperú?: Carlos Paredes propone mecanismo para exponer y sancionar irregularidades

La crisis en Petroperú ha escalado a un nivel de "opacidad total", según denuncias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que reporta una falta de transparencia por parte de la actual gerencia.

Ante este escenario, el expresidente del directorio de la estatal, Carlos Paredes, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y planteó una medida: implementar un sistema de incentivos para que los funcionarios revelen las irregularidades internas y se identifique a los responsables de la crisis financiera.

El modelo del "colaborador eficaz" como incentivo

Para Paredes, la situación de la petrolera —que ha absorbido S/ 17,000 millones del Estado desde 2022— requiere medidas que vayan más allá de las auditorías. El exdirectivo sugirió que se debería facilitar la salida a la luz de la información oculta mediante un mecanismo similar al judicial.

"Incluso podría crearse un mecanismo de incentivos para decir la verdad tipo colaborador eficaz. Tengamos colaboradores eficaces dentro de la empresa para que revelen rápidamente cuál es la situación real, cuáles han sido las mentiras, quiénes han mentido", afirmó Paredes durante la entrevista.

El objetivo de esta especie de "comisión de la verdad" interna sería separar a los malos elementos de forma definitiva. Según Paredes, es imperativo que esa gente sea apartada "para que no sigan haciendo daño, que no sigan con sus tentáculos poniendo gente".

Responsabilidades penales a la gestión anterior

Paredes califica el manejo de Petroperú desde el 2021 como un "desgobierno" que ha llevado a una crisis sin precedentes. En ese sentido, advirtió que el ocultamiento de información no solo es una falta administrativa, sino que podría tener consecuencias legales.

"Dependiendo de qué es lo que se haya ocultado y cómo se haya hecho, pueden incluso haber incurrido en temas penales", sentenció el economista.

Asimismo, personalizó la responsabilidad en figuras como el exministro Óscar Vera y otros directivos: "El señor Vera tendrá que responder frente a los peruanos, frente a la justicia, por las cosas, por los engaños de los cuales es responsable. Él, Narváez, etc, son gente que ha actuado mal y que debe responder".

Un cambio de mando: Fuera de las manos de Petroperú

Una de las críticas de Paredes es que el gobierno ha cometido el error de encargar la reestructuración a los mismos que generaron el problema.

Para el expresidente del directorio, la solución pasa por retirar el liderazgo de la reestructuración de la propia Petroperú y entregárselo a una entidad externa y especializada. "Me parece que lo razonable es dárselo a alguien de promover la inversión. Creo que ProInversión sería el encargado de liderar esto, de traer nueva gente para liderar un proceso que es muy intenso", concluyó.

La propuesta de Paredes busca romper el "secretismo en áreas neurálgicas" de la empresa y asegurar que los recursos de todos los peruanos dejen de ser arrojados a lo que él denomina un "barril sin fondo".