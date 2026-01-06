Presentan proyecto de ley para evitar la privatización de Petroperú: ¿De qué trata?

En un nuevo episodio de la crisis que atraviesa Petroperú, el congresista Jaime Quito Sarmiento, de la Bancada Socialista, ha presentado un proyecto de ley que busca derogar el Decreto de Urgencia 010-2025. Esta iniciativa surge como una respuesta directa a las medidas tomadas por el Gobierno, las cuales, según el legislador, abren la puerta al "desmantelamiento" y la entrega de los activos del Estado al sector privado.

¿De qué trata la propuesta?

El objetivo central del proyecto es anular la norma que permite la reorganización patrimonial de Petroperú. Para el congresista Quito, este proceso no es más que una "privatización encubierta" que busca fragmentar la empresa en distintos bloques para luego transferirlos a manos privadas a través de Proinversión.

Entre los puntos que más preocupan a quienes apoyan esta ley se encuentran:

Riesgo de despidos masivos: Se estima que el proceso de reorganización podría afectar a más del 50% del personal , lo que significaría la salida de unos 1,800 trabajadores especializados.

Se estima que el proceso de reorganización podría afectar a más del , lo que significaría la salida de unos 1,800 trabajadores especializados. Soberanía energética: Los críticos sostienen que la norma del Ejecutivo atenta contra la seguridad nacional al poner en duda la continuidad de activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara .

Los críticos sostienen que la norma del Ejecutivo atenta contra la seguridad nacional al poner en duda la continuidad de activos estratégicos como la . Impacto en las regiones: La moción advierte que la paralización técnica de pozos en el noroeste peruano afectaría gravemente los ingresos de universidades y gobiernos locales, especialmente en la región Piura.

El proyecto de ley no llega solo. Su presentación coincide con una moción de censura impulsada por la congresista Heidy Juárez contra la ministra de Economía, Denisse Miralles. Se le acusa de ser la responsable política de este "desmantelamiento" y de no tener la capacidad técnica para diseñar un plan de salvataje que no implique vender el patrimonio nacional.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, también ha cuestionado la legitimidad de estas reformas. Gutiérrez sostiene que un Gobierno de transición como el actual no tiene las facultades constitucionales para realizar cambios tan profundos en una empresa del Estado. Además, adelantó que su institución prepara un informe para determinar si el decreto del Ejecutivo es constitucional y viable.

La otra cara de la moneda: ¿Qué dice el Gobierno?

Desde el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, defiende las medidas alegando que Petroperú se encuentra en un estado de "insolvencia técnica". Según Álvarez, la empresa ha tenido una "pésima gestión" en los últimos años y no se puede seguir cubriendo su déficit con el dinero de todos los peruanos.

El premier fue enfático en descartar cualquier intención de privatizar Petroperú. Señaló que, en su estado actual, la empresa no resulta atractiva para el capital privado y que el objetivo del Ejecutivo es recuperar una gestión eficiente, manteniéndola bajo control del Estado. Asimismo, explicó que la reorganización apunta a proteger la continuidad de los servicios y, sobre todo, a evitar la ruptura de la cadena de pagos a las pequeñas y medianas empresas que dependen de la petrolera para operar. En ese marco, indicó que Proinversión tendrá a su cargo una evaluación técnica para definir el futuro de las distintas unidades de producción: cuáles requieren inversión privada, cuáles deben fortalecerse con recursos estatales y cuáles, debido a su ineficiencia, tendrían que ser liquidadas.

En resumen, mientras el Gobierno argumenta que la reestructuración es una "solución equilibrada" para salvar a la empresa de la quiebra, los sectores de oposición y sindicatos ven en este proyecto de ley la última oportunidad para proteger los recursos estratégicos del país antes de que sean fragmentados.