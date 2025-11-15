Petroperú designa a Luis Alberto Canales Gálvez como presidente de su directorio

Petroperú informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la conformación de su nuevo directorio, tras la sesión de la Junta General de Accionistas realizada la tarde de este sábado.

En la reunión se designó a Luis Alberto Canales Gálvez como nuevo presidente del directorio de la empresa estatal. También se aceptó la renuncia de los miembros anteriores y se aprobó la incorporación de sus reemplazos.

En es sentido, acompañarán desde hoy a Canales Gálvez en la dirección de la compañía, Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares, Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez y Oscar Gerardo Zapata Alcázar. Según el acta de la Junta, las funciones de cada uno se definirán en la próxima reunión.

Cabe señalar que en recientes declaraciones la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que la Junta General de Accionistas acordó una renovación total del directorio para impulsar una gestión modera, con disciplina financiera, mayor transparencia y resultados verificables.

Este nuevo directorio reemplaza al presidido por Fidel Augusto Moreno Rodríguez, quien asumió el cargo tras el cese de Alejandro Narváez. También dejan sus funciones David Quispe Figueroa, José Luis Carlos y César Rodríguez.

Luis Alberto Canales Gálvez cuenta con experiencia en el sector hidrocarburos y un estrecho vínculo en Talara.

Ha ocupado cargos administrativos en la Municipalidad Provincial de Talara y ha trabajado en empresas del rubro como Petro-tech Peruana, Petro Mar y Petróleos del Perú

La decisión adoptada este sábado será oficializada en las próximas horas mediante su publicación en el diario oficial El Peruano.