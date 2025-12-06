Petroperú designó a Gustavo Adolfo Villa Mora como gerente general encargado

Gustavo Adolfo Villa Mora posee una trayectoria de casi dos décadas en el sector de hidrocarburos, especialmente en operaciones y ejecución de proyectos.

El Directorio de Petroperú anunció la designación de Gustavo Adolfo Villa Mora como gerente general encargado de la empresa estatal, mediante el Acuerdo de Directorio N.º 142-2025-PP.

A través de un comunicado, la entidad informó que la medida entró en vigor este 6 de diciembre y que la decisión -liderada por la Presidencia del Directorio- busca la consolidación del equipo de gestión, así como fortalecer la conducción estratégica y operativa de la compañía.

Asimismo, destacó que con esta designación reafirma su compromiso por impulsar una estructura directiva orientada a la eficiencia, el fortalecimiento institucional y la toma de decisiones alineadas con las prioridades de la empresa y del país.

Sobre Villa Mora

Gustavo Adolfo Villa Mora se desempeñaba como gerente de Operaciones Talara. Es ingeniero petroquímico por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y cuenta con un MBA por ESAN, con mención en Gestión de Energía.

Su formación incluye también un programa de especialización en Finanzas (PAE – ESAN) y estudios en Gestión de Proyectos por la Universidad de Piura, lo que le otorga un perfil interdisciplinario orientado tanto a la operación como a la toma de decisiones estratégicas.

Posee, además, cerca de dos décadas de trayectoria en el sector hidrocarburos, especialmente en operaciones y ejecución de proyectos.