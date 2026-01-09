Petroperú explica ante la SMV su silencio frente a anuncios de reorganización

La petrolera estatal respondió los cuestionamientos de la Superintendencia del Mercado de Valores sobre la ausencia de información al mercado vinculado al Decreto de Urgencia 010-2025, vigente desde el 31 de diciembre de 2025.

Petroperú respondió al requerimiento de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y defendió que no estaba obligada a informar al mercado tras las declaraciones públicas del Ministerio de Economía y Finanzas sobre una eventual reorganización, al considerar que se trataba de anuncios sin una decisión formal ni efectos verificables en ese momento.

“Petroperú aún no ha informado ningún hecho de importancia relacionado al DU 010-2025, porque a la fecha no se han efectuado aprobaciones relacionadas al referido decreto de urgencia por parte de Petroperú, tales como Acuerdos de Directo o Acuerdos de Junta de Accionistas”, se lee en el documento.

En ese sentido, la empresa aseguró que publicará los hechos de importancia correspondientes para informar al mercado una vez que se adopten las aprobaciones formales que generen efectos concretos. Asimismo, sostuvo que, de acuerdo con el reglamento vigente, la promulgación y publicación de una norma jurídica no constituye, por sí sola, un hecho de importancia de obligatoria comunicación.

Comisión facilitadora y de implementación

La empresa informó que se ha conformado una comisión facilitadora y de implementación del DU 010-2025, que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de la petrolera, independientemente de las coordinaciones que se vienen efectuando con Proinversión.

¿Qué había solicitado la SMV?

La Superintendencia del Mercado de Valores solicitó la aclaración respecto a la falta de información a mercado argumentando que, de acuerdo a los mandatos legales de la Ley del Mercado de Valores, Petroperú en su calidad de sociedad emisora con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores, se encuentra obligado a divulgar toda la información sobre sí mismo, sus valores y la oferta que de estos se haga, que califique como hecho de importancia.

Además, la SMV indicó que la inobservancia del requerimiento constituye infracción sancionable de acuerdo con el Reglamento de Sanciones.