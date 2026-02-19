Petroperú, El Niño y EE. UU.: los frentes que preocupan al empresariado tras la asunción de José María Balcázar

Tras la reciente elección de José María Balcázar como nuevo presidente del Perú para completar el periodo de transición, los principales líderes de los gremios productivos y económicos han manifestado una postura unánime: la urgencia de mantener la estabilidad política, asegurar la continuidad de las políticas económicas y garantizar un proceso electoral transparente para 2026.

ComexPerú y PERUCÁMARAS: Integridad y vigilancia

Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú, señaló que la nueva gestión debe ser "íntegra, honesta y decente". Dupuy subrayó tres prioridades: elecciones limpias, no bajar los brazos ante la inseguridad ciudadana y las economías criminales (especialmente la minería ilegal), y priorizar el crecimiento económico. "No podemos crecer a tasa del 3%, tenemos que crecer a tasa del 6, 7, 8% para sacar a la gente de la pobreza", afirmó.

Por su parte, PERUCÁMARAS emitió un comunicado reafirmando su rol de "vigilancia firme y responsable". El gremio enfatizó que el nuevo gobierno tiene el deber de actuar con ética y legalidad para inspirar confianza: "El Perú atraviesa una etapa de transición breve, pero determinante... el nuevo gobierno tiene el deber de garantizar estabilidad, transparencia y pleno respeto a la institucionalidad democrática".

AGAP: Preocupación por la inversión y el fenómeno de El Niño

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), lamentó la inestabilidad política crónica del país. "No podemos tener un país con ocho presidentes en 10 años. Eso lo único que genera es caos y aleja la inversión", advirtió.

Amaro expresó su temor de que el origen ideológico de Balcázar afecte la política económica y exhortó a mantener a la ministra de Economía, Denisse Miralles, para evitar que se detengan los avances en el sector. Además, urgió al Ejecutivo a coordinar acciones inmediatas frente a un probable Niño Costero, recordando que en años anteriores se han perdido decenas de miles de hectáreas de cultivos.

SPH: Seguridad para las inversiones y el futuro de Petroperú

Desde la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), su presidente Felipe Cantuarias hizo un llamado a la prudencia. "Este es un gobierno de transición que tiene solamente 5 meses. No estamos para experimentos... mientras menos cambios se haga el gabinete va a generar más estabilidad", sostuvo.

Cantuarias fue tajante respecto a Petroperú, señalando que revisar su proceso de reestructuración sería un "mensaje muy negativo" para los mercados e inversionistas, ya que el modelo anterior era "insostenible".

ADEX: Impacto en la confianza y el frente internacional

César Tello, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), manifestó una "preocupación enorme" por cómo esta transición impacta en las expectativas de inversión. Tello destacó la importancia de no perder el rumbo en el relacionamiento con Estados Unidos, mencionando que se ha perdido una reunión clave que el anterior mandatario tenía con Donald Trump en Miami para tratar temas arancelarios.

"Se necesita fortalecer el relacionamiento con Estados Unidos, porque tenemos el tema de las tarifas para el comercio exterior que están trabando nuestras exportaciones", explicó.

Mypes Unidas: Vigilancia ante el componente ideológico

Finalmente, Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas, alertó sobre las posibles presiones políticas que podría enfrentar Balcázar por parte de su entorno original (Perú Libre). "No podemos ser tampoco tan ingenuos de pensar de que no va a haber un componente político", indicó.

Hermoza pidió que se priorice la agenda de la micro y pequeña empresa, incluyendo la reglamentación de la Ley MIPE y el financiamiento de programas como Compras Myperú para el kit escolar. Asimismo, criticó la agresividad de la SUNAT en la recaudación, calificándola de obstáculo para la formalización.

Los gremios han coincidido en que buscarán reuniones con el nuevo mandatario una vez se conforme el gabinete ministerial para asegurar que el país mantenga los lineamientos de trabajo actuales.