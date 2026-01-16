Empresa UNNA Energía desiste de llevar a la petrolera estatal Petroperú a un proceso concursal

La empresa UNNA Energía desistió de iniciar un proceso concursal contra Petroperú por la deuda que la compañía estatal les tiene. Esto fue anunciado hoy durante una conferencia de prensa en la que participaron los ministros de Economía y Energía y Minas, así como la junta directiva de la petrolera nacional.

En una carta con fecha de hoy, UNNA Energía señaló: “Solicitamos a la comisión [de procedimientos concursales del Indecopi Lima] que se sirva disponer lo pertinente para la conclusión del presente procedimiento concursal”.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló en la conferencia que espera que Proinversión presente este mes el plan de promoción de activos de Petroperú, el cual incluirá un análisis de las principales líneas de negocio de la empresa estatal y la identificación de sus potencialidades para recuperar su operatividad.

Miralles reiteró que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 para reestructurar Petroperú se debe a la situación financiera crítica encontrada en la empresa, con el riesgo de ingresar a un proceso concursal debido a la existencia de demandas de acreedores.

"Como todos saben, si se presentan dos demandas y son atendidas de acuerdo al procedimiento por Indecopi, se corre el riesgo de tener una junta de acreedores que sería la nueva propietaria de la empresa. Entonces, nosotros no queríamos que eso pase y tomamos medidas urgentes, porque vemos que la empresa no ha sido adecuadamente llevada, sobre todo en los últimos años", señaló en la conferencia de prensa realizada en la sede de Petroperú.

Huelga de trabajadores lo abordará otro ministerio

Por su parte, Luis Bravo, ministro de Energía y Minas, contó que será el Ministerio de Trabajo quien se encargue de evaluar la situación por la huelga de trabajadores en Petroperú.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú, liderada por su secretario general, Rafael Noblecilla, ha convocado a una huelga nacional de 72 horas que iniciará a las 00:00 horas del próximo 19 de enero.

Uno de los temores del gremio es la implementación de lo que denominan una "privatización encubierta" contra Petroperú.