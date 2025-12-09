Petroperú incluye su sede principal en San Isidro en la lista de activos no necesarios ni estratégicos

La entidad informó que este edificio entra un proceso de evaluación, a través de Proinversión, para definir si se pone a la venta o se arrienda.

Petroperú anunció este martes que ha incluido su sede principal, ubicada en la avenida Canaval y Moreyra N.° 150, en San Isidro, en su lista de 60 activos no necesarios y ni estratégicos para su operación.

Según la entidad, este inmueble, así como otros recursos que tienen, serán evaluados con la asistencia técnica de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) para decidir si se venden, arriendan u otras modalidades que resulten viables.

"La evaluación se realiza en el marco de las competencias de Proinversión para brindar asistencia técnica a entidades públicas, así como del convenio suscrito entre ambas instituciones el 18 de julio de 2025. Dicho acuerdo contempla la revisión de la información remitida por Petroperú, la absolución de consultas especializadas y la elaboración de un diagnóstico técnico que permita definir la modalidad de gestión más adecuada para cada inmueble", se lee en el comunicado emitido por la entidad estatal.

Hace tres semanas, la Junta General de Accionistas designó a Luis Alberto Canales Gálvez como nuevo presidente del directorio de la empresa estatal. También se aceptó la renuncia de los miembros anteriores y se aprobó la incorporación de sus reemplazos: Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares, Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez y Oscar Gerardo Zapata Alcázar.