Petroperú inicia plan de reorganización: se reducirán 954 puestos de trabajo para buscar eficiencia

El Directorio de la empresa estatal Petroperú aprobó este 12 de febrero una nueva estructura para la empresa que implicará una reducción total de 954 posiciones.

Esta medida, que comenzará a aplicarse formalmente desde las 6:00 p.m. del lunes 16 de febrero, busca que la petrolera estatal opere con un equipo más ajustado y eficiente.

El objetivo final de la compañía es alcanzar un total de 1,716 trabajadores, partiendo de una estructura que anteriormente superaba las 2,300 plazas. Para lograr este recorte de casi mil puestos, la empresa no solo dejará de contar con personal actual, sino que aplicará diversas estrategias para que el proceso sea progresivo.

Es importante precisar que los 954 corresponden a posiciones o plazas, y no necesariamente a 954 despidos inmediatos, ya que una parte importante de esa cifra son puestos que no están ocupados actualmente. La cifra se desglosa de la siguiente manera:

233 plazas vacantes actuales: Son puestos que ya existen en el presupuesto de la empresa (CAP) pero que no tienen a nadie trabajando en ellos en este momento. Estos se eliminarán de forma efectiva el 16 de febrero.

75 jubilaciones: Se trata de puestos que quedarán libres porque los trabajadores alcanzarán su edad de retiro durante este 2026 y la empresa ha decidido no cubrir esas vacantes.

¿Cómo será la nueva organización?

El cambio más visible en esta reforma es la simplificación de la alta dirección: la empresa pasará de tener 28 gerencias a solo 19, eliminando niveles innecesarios para agilizar la gestión. Además, la jerarquía se ha ordenado en seis niveles claros para facilitar la toma de decisiones:

Liderazgo central: A la cabeza estará la Gerencia General (Nivel 1). Gerencias principales: Un grupo de gerencias de estructura básica (Nivel 2) que manejarán las operaciones clave del negocio. Soporte al Directorio: Incluye la Secretaría General, asesores y gerencias de control (como Auditoría y Cumplimiento) que reportan directamente a la alta dirección (Nivel 3). Jefaturas especializadas: Equipos como la Jefatura de Comunicaciones y diversas Unidades (Nivel 4). Supervisión: Coordinadores y supervisores encargados de que el trabajo diario se cumpla (Nivel 5). Personal operativo: El grupo de empleados que ejecuta las funciones directas de la empresa (Nivel 6).

Con este diseño, la meta es que Petroperú opere finalmente con un equipo objetivo de 1,716 trabajadores.





Organigrama con la anterior estructura.Fuente: Petroperú

Organigrama con la nueva estructura.Fuente: Petroperú

Un cambio por etapas

Esta reorganización responde a mandatos del Gobierno (específicamente al Decreto de Urgencia N° 010-2025) para intentar rescatar la estabilidad de la empresa. Sin embargo, este no es el paso final.

La administración ha señalado que esta es solo una etapa inicial. Mientras la empresa se estabiliza con su nueva forma de trabajar, se evaluará si son necesarias medidas adicionales. Además, el futuro del personal también dependerá de lo que decida Proinversión más adelante respecto a cómo se manejarán los activos de la compañía en el futuro.

Por ahora, la orden para la gerencia es clara: en un plazo de 15 días deberán actualizar todas las descripciones de los puestos de trabajo para que la "nueva Petroperú" comience a funcionar bajo este esquema más reducido y ordenado.

¿Cómo eliminarán los 954 puestos?

Para alcanzar este objetivo sin que todo dependa de despidos directos, la empresa aplicará un plan progresivo con varios frentes:

75 trabajadores que cumplen su edad de retiro durante este 2026 dejarán sus puestos definitivamente. Salidas acordadas: Se diseñará un programa de "desvinculación voluntaria" para quienes prefieran dejar la empresa bajo condiciones especiales.

Un proceso en evaluación

Esta nueva forma de trabajar es considerada una "etapa inicial". Mientras la empresa se estabiliza con sus nuevos niveles jerárquicos, se seguirá evaluando su desempeño y la adopción de medidas adicionales según lo determine Proinversión en el futuro.

Por lo pronto, la administración tiene un plazo de 15 días hábiles para actualizar todas las funciones de los puestos de trabajo bajo este nuevo esquema, asegurando que cada nivel cumpla su rol de manera eficiente.