Defensor del Pueblo sobre Petroperú: "Un Gobierno transitorio no está facultado para hacer reformas de esa naturaleza"

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, aseguró que un Gobierno de transición como el de José Jerí no puede realizar reformas en Petroperú tal como lo han anunciado el pasado miércoles 31 de diciembre a través de un decreto de urgencia.

"Un Gobierno transitorio no está, de acuerdo con los principios constitucionales, facultado para hacer reformas de esa naturaleza, porque la separación de poderes implica que el país, cada año, elige a su presidente y su fórmula presidencial, mas no al Congreso para que elija un Gobierno", afirmó el funcionario en el programa Las cosas como son, de RPP TV.

Gutiérrez anunció que la Defensoría del Pueblo está trabajando un informe que será entregado "en el más breve plazo" sobre la situación de Petroperú y analizarán si el decreto de urgencia es constitucional, viable y si es ejecutable. Asimismo, afirmó que, como hipótesis, habrían introducido gente dentro de la empresa para afectarla.

"Puedo decir, con todas las fuerzas institucionales, que lastimosamente han introducido gente al interior de Petroperú para minarlo y colapsarlo. Esa es por lo menos la primera hipótesis que tenemos. No podemos precisar, la fecha ni el nombre, pero en el informe daremos los datos de cómo han querido implosionar, por dentro, Petroperú, para llegar a este escenario", añadió.

El defensor del Pueblo también señaló que, personalmente, tiene serias dudas con respecto a la propuesta de que Petroperú pase a manos de Proinversión para liderar una reestructuración. "Muchas veces difieren mucho de la realidad", aseveró.

Rechaza que haga política por Petroperú

Josué Gutiérrez también contestó al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien señaló, en una entrevista a Perú21, que el defensor del Pueblo estaría buscando reuniones con bancadas en el Congreso para enfrentar al Ejecutivo y proteger los intereses de los funcionarios en Petroperú.

"Me parece que fue una ligereza de nuestro Premier al emitir una declaración totalmente desafortunada porque en principio yo

no estoy involucrado en el mundo político por las razones del cargo. Yo no podría estar pidiendo a las bancadas qué es lo que tienen que hacer", recalcó.

Gutiérrez anunció que se reunirá con el premier Álvarez el próximo 7 de enero para conversar sobre el decreto de urgencia que busca reformar Petroperú. No obstante, adelantó que ese proyecto no podrá ser ejecutado.