ProInversión lidera el rescate de Petroperú: el plan en seis etapas para reestructurar la empresa estatal

La situación de Petroperú ha llegado a un punto crítico que exige medidas inmediatas. Ángel Delgado, director del proyecto de reestructuración en ProInversión, se presentó en Economía Para Todos por RPP y sostuvo que la petrolera estatal se encuentra en una "trampa de liquidez" que ha mermado su capacidad operativa. El objetivo central del actual proceso es devolverle la sostenibilidad financiera y el valor institucional sin recurrir a la privatización.

El diagnóstico de Delgado es contundente: debido a una deuda acumulada de aproximadamente $ 5,000 millones, la empresa ha perdido su autonomía financiera.

"Hoy a la fecha técnicamente Petroperú ya no les pertenece a todos los peruanos, sino a sus acreedores", señaló el directivo, explicando que el Decreto de Urgencia busca evitar que la empresa caiga en un proceso concursal ante Indecopi donde los acreedores podrían optar por "deshuesarla".

Las seis fases del rescate institucional

Para revertir esta situación, ProInversión ha diseñado una hoja de ruta estructurada en seis etapas que buscan la eficiencia mediante la gestión privada:

Fase 0 - Alineamientos internos: Establecimiento de la organicidad necesaria y designación del comité de inversiones. Fase 1 - Consultores y negociación con acreedores: Contratación de expertos internacionales de primer nivel, a quienes Delgado define como "cirujanos de altísimo valor", para llevar a cabo un diagnóstico profundo. Fase 2 - Elaboración del plan de promoción: Definición de los mecanismos para atraer capital privado. Fase 3 - Implementación del plan de promoción: Transferencia de activos a un fideicomiso para blindarlos mientras se busca al operador. Fase 4 - Estructuración de concurso: Definición de las bases y modalidades de participación. Fase 5 - Ejecución del proceso y adjudicación: Selección de los mejores operadores internacionales.

Dada la urgencia, ProInversión planea acelerar las fases 1 y 2 para completarlas en 30 días, en lugar de los 60 permitidos por norma.

Gestión privada sin transferencia de propiedad

El director fue enfático en que se descarta absolutamente la privatización. El modelo busca incorporar un operador privado que asuma los riesgos operativos y financieros bajo una modalidad similar a una concesión, pero manteniendo la titularidad del Estado sobre los activos estratégicos.

"Lo que se está buscando no es que Petroperú pierda sus activos, la titularidad de estos, sino que se incorpore una gestión privada, eficiente, efectiva, que asuma también los riesgos", puntualizó Delgado. Además, se contempla la posibilidad de emitir hasta un 30 % de acciones para captar capital fresco sin perder el control mayoritario.

Se espera que los primeros beneficios de esta reestructuración, que incluirían una reducción en el precio de los combustibles al eliminar ineficiencias, comiencen a percibirse antes de agosto de este año.