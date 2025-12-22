No más financiamiento a Petroperú: MEF alista dispositivos para que la petrolera deje de costarle recursos al Estado

La ministra de Economía, Denise Miralles, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y afirmó que el Poder Ejecutivo no tiene previsto realizar ninguna nueva inyección económica a favor de la empresa estatal Petroperú. Según la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la prioridad actual es un cambio profundo en la gestión y gobernanza de la institución para detener el gasto que representa para el erario nacional.

La ministra reveló cifras sobre el soporte financiero que ha requerido la petrolera en los últimos años. Miralles detalló que, desde el año 2022 hasta la fecha, el Estado peruano ha transferido un total de S/ 17,000 millones a Petroperú para mantenerla a flote y cubrir sus deudas.

Al respecto, la ministra calificó esta situación como desproporcionada en comparación con otras necesidades del país: "Eso es injusto, eso supera largamente los presupuestos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud", sentenció Miralles.

Falta de transparencia y nuevas medidas

Uno de los principales obstáculos que ha enfrentado la actual gestión del MEF es la opacidad en la información financiera de la empresa. Miralles denunció que, a pesar de haber realizado cambios en la gobernanza, todavía existe una "dificultad de acceso a información real de Petroperú", indicando que los datos solicitados suelen entregarse con demora o de forma incompleta.

Ante este escenario, la ministra anunció que antes de finalizar el año se emitirán dispositivos legales con medidas concretas para frenar el impacto negativo de la petrolera en las arcas públicas:

"Vamos a sacar unos dispositivos que nos van a permitir tomar esas medidas para que la empresa estatal de todos los peruanos deje de seguir generándole gastos al Estado".

La estrategia del Gobierno ahora se centra en el nuevo directorio y el equipo gerencial recién designado, a quienes ya se les ha solicitado información técnica detallada para transparentar el estado real de la compañía.