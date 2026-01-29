Moody's rebaja calificación crediticia de Petroperú por posible transferencia de activos

La agencia de internacional Moody's Ratings también cambió la prespectiva de la calificación crediticia de Petroperú de estable a negativa.

El Decreto de Urgencia 010-2025, que busca la reroganización patrimonial de Petroperú para evitar la quiebra de la empresa pública, ya tiene una de sus primeras consecuencias y no es una de las mejores para la petrolera estatal.

Y es que la agencia internacional Moody's Ratings rebajó las calificaciones crediticias de Petroperú desde el B3 que tenía a Caa1. La rebaja ncluyen su Calificación de Familia Corporativa (CFR) y las calificaciones sénior no garantizadas. Además, la perspectiva cambió de estable a negativa.

Si bien tanto la calificación B3 como la Caa1 son considerados como "grado especulativo", la primera se da cuando la empresa tiene la capacidad de cumplir sus obligaciones financieras pero condiciones adversas pueden limitar su capacidad de pago, mientras que la nueva calificación muestra que Petroperú actualmente es vulnerable a condiciones adversas y depende de condiciones favorables para cumplir sus obligaciones financieras.

DU 010 tiene impacto crediticio negativo

De acuerdo con Moody's, la decisión de la rebaja de la calificación de Petroperú se da por las las medidas descritas en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, incluyendo la posible segmentación o transferencia de activos a través de estructuras bajo ProInversión. Para la calificadora internacional, estas "tienen un impacto crediticio negativo para Petroperú".

"Si bien los convenios de deuda vigentes ayudan a salvaguardar los activos principales, estas medidas podrían debilitar la base de activos de la compañía, aumentar los riesgos de ejecución y gobernanza, y potencialmente debilitar la protección de los acreedores bajo los convenios de deuda vigentes que limitan la transferencia de activos o la segregación de activos principales, en particular los relacionados con la refinería de Talara", señala Moody's.

Incertidumbre financiera

En esa línea, Moody's advirtió que las medidas contempladas en el decreto de urgencia aumentan la incertidumbre sobre la preservación del perfil operativo y financiero de la petrolera estatal.

Además, resaltó que la calificación crediticia negativa “refleja su persistentemente débil posición de liquidez y los continuos desafíos financieros y operativos, que continúan limitando su solidez crediticia independiente a pesar de los primeros indicios de estabilización operativa”.

Asimismo, señaló que el perfil crediticio continúa viéndose afectado por la deuda vigente, una cobertura de intereses negativa y la dependencia del apoyo gubernamental, pese a que la empresa registró un EBITDA positivo en el tercer trimestre de 2025.