Petroperú no sale del rojo y cierra 2025 con pérdidas de $ 468 millones: ¿Qué sostuvo la cifra y qué frenó el repunte?

Petroperú presentó sus resultados financieros al cierre de diciembre de 2025, revelando una situación mixta: la empresa sigue operando en "rojo", pero ha logrado frenar la caída de sus cuentas. Según los documentos oficiales, la compañía registró una pérdida neta de $ 468.3 millones, una cifra considerablemente menor a los $ 773.9 millones que perdió en 2024.

La respuesta a este alivio financiero reside en la Nueva Refinería Talara. Tras un largo proceso de construcción, la planta finalmente está produciendo más combustible y permitiendo mayores ventas en el mercado peruano.

De acuerdo con el informe, uno de los factores favorables fue la "mayor producción de Diésel de bajo azufre y Gasolinas, de acuerdo con el proceso de estabilización de la Nueva Refinería Talara". Esto se tradujo en que la empresa pudo vender más y gastar menos en traer productos del extranjero.

Además, la gerencia aplicó una política de austeridad, logrando "menores gastos de operación, principalmente por concepto de optimización de gastos de la Compañía".

Los obstáculos del repunte

No todo fue positivo. Uno de los mayores problemas fue el clima: "las restricciones operativas derivadas de los cierres de puertos por oleajes anómalos no permitieron el normal suministro de crudo hacia la refinería" durante el primer semestre del año.

A esto se sumó la desconfianza de los mercados internacionales. Las agencias calificadoras como Moody’s y Standard & Poor’s bajaron la nota crediticia de Petroperú, lo que habría hecho más difícil y caro conseguir financiamiento.

Actualmente, la empresa tiene un capital de trabajo negativo de $ 1,558 millones, lo que significa que sus deudas a corto plazo superan a sus recursos disponibles.

La reorganización, una nueva etapa para Petroperú

Ante este escenario, el Gobierno peruano tomó medidas drásticas el último día del año. Mediante el Decreto de Urgencia N°010-2025, se dispuso la "reorganización patrimonial de los activos de PETROPERÚ S.A.".

Este decreto busca garantizar que el país no se quede sin combustible y permite que ProInversión intervenga para buscar capital privado o nuevas formas de gestionar los activos de la petrolera. El objetivo final es asegurar la "continuidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional" frente a los riesgos financieros que aún persisten.

La gerencia confía en que los planes actuales permitirán "atender las necesidades inmediatas" y que el aumento en sus márgenes de ganancia ayudará a reducir las deudas acumuladas en el mediano plazo. Por ahora, el foco está puesto en la eficiencia operativa y en el éxito del nuevo proceso de reorganización ordenado por el Estado.