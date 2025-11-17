Petroperú operará el Lote Z-69 hasta 2026: ¿Cuáles son las condiciones que le puso el Ejecutivo?

El Poder Ejecutivo ha dispuesto la ampliación del contrato de licencia de Petroperú para la explotación del Lote Z-69, un activo ubicado en el noroeste que la empresa estatal opera desde noviembre de 2023. Con esta decisión, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 022-2025-EM, las operaciones continuarán hasta mayo de 2026.

Sin embargo, es importante mencionar que la norma establece condiciones específicas que Petroperú debe cumplir para mantener la vigencia del contrato. La empresa estatal debe acreditar una producción fiscalizada mínima de 3,045 barriles diarios en el último mes de vigencia del contrato. Adicionalmente, se exige que la empresa adecúe el esquema de regalías vigente.

La firma del contrato se llevó a cabo en las instalaciones de Perupetro y contó con la participación de figuras como el gerente general de Petroperú, José Manuel Rodríguez Haya, y el gerente general de Perupetro, Carlos Pantigoso Andonaire, junto con funcionarios de ambas empresas.

Finalmente, con respecto al impacto de este acuerdo, José Manuel Rodríguez Haya, gerente general de Petroperú, indicó que “La ampliación de la operación del lote Z-69 permitirá mantener los ingresos por canon y otros beneficios derivados de la actividad hidrocarburífera. Asimismo, continuar con la producción en beneficio de la región Piura y el país”.