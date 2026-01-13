¡Bajará el precio de los combustibles! Este es el efecto de la reestructuración de Petroperú

La reestructuración de Petroperú, liderada por Proinversión, no solo busca salvar a la empresa de una crisis financiera, sino que promete beneficios tangibles que van desde la protección del tesoro público hasta la posible reducción del precio de los combustibles.

Ángel Delgado, director del proyecto, se presentó en Economía Para Todos por RPP y dio a conocer que el objetivo es transformar una institución que hoy está "en manos de sus acreedores" en una entidad eficiente y sostenible.

1. Protección del dinero de todos los peruanos

Uno de los beneficios más inmediatos es que el Estado dejará de utilizar impuestos para cubrir las ineficiencias operativas de la empresa. La incorporación de un operador privado permitirá que los riesgos financieros y de gestión sean asumidos por terceros.

Ángel Delgado explicó sobre este punto: "La idea es que nuestros impuestos no se estén utilizando justamente para pagar cualquier ineficiencia que pudiera haber en la empresa". Además, enfatizó que el capital privado aportará inversiones adicionales que ya no saldrán del bolsillo ciudadano.

2. Impacto en el precio del combustible

La reestructuración apunta a eliminar las distorsiones causadas por la actual estructura de la empresa. Al mejorar la eficiencia y eliminar costos innecesarios, se espera un alivio en los grifos a nivel nacional.

"Nosotros creemos que esta reestructuración de Petroperú va a impactar positivamente en el precio del combustible a nivel nacional... el decreto de urgencia va a hacer que los precios de combustible bajen", afirmó Delgado, señalando que las ineficiencias actuales empujan los valores por encima de los estándares internacionales.

3. Recuperación de la confianza y el crédito

Debido a su deuda de $ 5,000 millones, Petroperú cayó en una "trampa de liquidez", perdiendo su condición de sujeto de crédito. El proceso de reestructuración ya ha comenzado a emitir señales positivas a los mercados financieros.

Delgado reveló que el plan ha despertado un nuevo interés en el sector bancario: "Hay algunos bancos que están levantando el teléfono y están pensando en estructuras de financiamiento para dotar justamente de esta gasolina que es capital de trabajo para la empresa". Esto permitirá que activos estratégicos, como la Refinería de Talara, vuelvan a ser operativos y rentables.

4. Blindaje de activos y soberanía nacional

Al evitar que la empresa caiga en un proceso concursal ante Indecopi, el Estado peruano mantiene el control estratégico y evita el "desguace" de la compañía por parte de los acreedores.

"La idea del DU (Decreto de Urgencia) es que el Estado peruano no pierda esa posibilidad (de control), sino que asuma de manera responsable y transparente una gestión adecuada", señaló Delgado. Bajo este modelo, la titularidad de los activos estratégicos permanecerá siempre en el Estado, mientras se aprovecha el conocimiento y expertise del sector privado para maximizar su valor.

5. Alineación de intereses para el crecimiento

Finalmente, el plan asegura que el éxito del operador privado sea también el éxito del Perú. Proinversión trabaja en alinear los incentivos para que, cuando el privado genere ganancias, el Estado también se beneficie.

Con la posibilidad de emitir hasta un 30% de acciones para captar capital fresco, la empresa podrá modernizarse sin perder su esencia nacional. Según Delgado, estos cambios permitirán que antes de agosto de este año la población comience a ver los primeros resultados de una Petroperú ordenada y al servicio de todos.