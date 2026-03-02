Proinversión sale al frente y niega suspensión de reuniones con acreedores de Petroperú y bonistas internacionales

La entidad negó de forma categórica la cancelación de reuniones con bonistas internacionales de Petroperú y confirmó que el proceso sigue su curso con nuevas mesas programadas para el 6 y 16 de marzo, en coordinación con Bank of America.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) descartó que se haya producido una negativa de diálogo o una cancelación unilateral de reuniones con acreedores y bonistas internacionales de Petroperú, en el marco del Decreto de Urgencia N.º 010-2025.

La entidad precisó que cualquier ajuste en la agenda fue coordinado y acordado previamente a través de Bank of America, institución financiera que acompaña el proceso y facilita el relacionamiento con los inversionistas.

Desde la entrada en vigencia del DU 010-2025, que encargó a ProInversión la conducción de la reorganización patrimonial de la empresa estatal, se han establecido canales formales y permanentes de comunicación con los representantes de acreedores y bonistas. Según la agencia, estos han sido informados oportunamente sobre los principales hitos del proceso, incluida la reciente aprobación del Plan de Promoción.

Como parte del cronograma establecido, se ha programado una primera mesa de trabajo para el 6 de marzo y una segunda sesión ampliada para el 16 del mismo mes, con la participación de un mayor número de inversionistas institucionales.

“En ese sentido, descartamos categóricamente cualquier versión periodística que aluda a una negativa de diálogo o cancelación unilateral de reuniones; toda modificación de agenda ha sido debidamente coordinada y acordada con total anticipación a través de dicha institución financiera”, subrayó la agencia.