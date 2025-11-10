Petroperú relanza licitación para su Transformación Integral tras declarar desierto el primer proceso: ¿Qué pasó?

Petroperú anunció el lanzamiento de una segunda convocatoria para el Servicio de Transformación Integral, luego de que el primer Proceso por Competencia Internacional (N°PCI-002-2025-OFP) fuera declarado desierto.

El comunicado N° 040-2025 de Petroperú, emitido el 10 de noviembre de 2025, detalla que la compañía iniciará "la segunda convocatoria en la quincena de noviembre". Este nuevo proceso tiene un plazo definido y deberá concluir "indefectiblemente la tercera semana del mes de diciembre".

Descalificación y sobreprecio marcaron la primera etapa

El proceso de adjudicación para la Transformación Integral fue convocado inicialmente el pasado 26 de setiembre, como parte del compromiso de Petroperú con las medidas dispuestas de reestructuración.

La empresa informó que, de las cinco propuestas presentadas, la revisión técnica determinó que la gran mayoría no cumplía con los requisitos exigidos. Cuatro de las ofertas "no cumplían con los requerimientos técnicos mínimos establecidos, por lo que fueron descalificadas conforme a las bases del proceso".

Respecto a la única propuesta que cumplía técnicamente con los requerimientos, esta fue rechazada por motivos económicos, ya que "superó en 17 % del monto estimado referencial (MER)". A raíz de estos resultados, la primera convocatoria fue declarada desierta el 7 de noviembre.

Rigurosidad en los requerimientos

Entre las exigencias técnicas requeridas por Petroperú a los postores se encontraba la "experiencia en operaciones de estructuración y reestructuración de deuda y negociación con acreedores de empresas del sector hidrocarburos y/o energía".

Además, se solicitó "experiencia en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación operativa de empresas del sector hidrocarburos y/o energía", así como experiencia en el "diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación de la gestión y gobernanza de empresas y/o entidades estatales".