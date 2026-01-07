SMV alerta que Petroperú perdió más de la mitad de su capital: ¿Qué respondió la petrolera?

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) alertó que, según los estados financieros intermedios de Petroperú al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de setiembre de 2025, la empresa registró resultados acumulados negativos por $ 1, 948,896, $ 2, 148,111 y $ 2, 224,899 miles, cifras que representarían una pérdida del 72.85%, 50.04% y 51.83% sobre el capital social,

Ante esta situación, el regulador recordó que la Ley General de Sociedades obliga al Directorio a convocar a una Junta General de Accionistas cuando se pierde la mitad o más del capital, y solicitó explicaciones sobre por qué esta situación no fue comunicada oportunamente al mercado como hecho de importancia.

“Considerando lo establecido en el artículo 1765 de la Ley General de Sociedades – Ley N° 26887, indicar si el Directorio ha convocado a la Junta General de Accionistas de Petroperú, a fin de informar la afectación del capital social; y, de ser el caso, las razones por las que Petroperú no comunicó esta información como hecho de importancia; o, en su defecto, las razones y motivos por las que no ha efectuado dicha convocatoria”, se lee en el documento firmado por Alix Godos, Intendente General de Supervisión de Conductas de la SMV.

¿Qué respondió Petroperú?

De acuerdo al documento firmado por Gustavo Villa Mora, gerente general de la empresa estatal, la afectación real del capital recién se habría producido a partir de julio de 2025 y no en los periodos previos observados por el regulador.

Petroperú sostuvo que el cálculo de la SMV no considera correctamente la aplicación de la reserva legal ni el aumento de capital aprobado en diciembre de 2024, que elevó su capital social a más de US$ 4,290 millones tras la capitalización de créditos.

“A partir del mes de Julio 2025, el Ratio pasó el límite del 50%; por lo que, es al cierre de este periodo que este hecho se pone en conocimiento del Directorio. Con Acuerdo de Directorio N°113-2025 de fecha 19.09.2025, el Directorio aprobó el referido Ratio de la Ley General de Sociedades; por ello el Acuerdo y los informes de sustento fueron remitidos a todos los representantes del accionista con fecha 22.09.2025”, señala.

Además, informó que posterior al 22 de setiembre, se han realizado hasta seis sesiones de la Junta General de Accionistas, en las cuales no se ha discutido el tema en mención.

La alta rotación de funcionarios sería parte del problema

Durante el 2025, bajo los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) registró una alta rotación, con cuatro titulares al frente del sector: José Arista, José Salardi, Raúl Pérez-Reyes y Denisse Miralles. En el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en tanto, la conducción estuvo a cargo de Jorge Montero y Luis Bravo en distintos momentos del año.

En Petroperú, la situación fue similar durante el 2025, con sucesivos cambios en la alta dirección: la empresa estuvo encabezada, en distintos momentos del año, por Alejandro Narváez, Fidel Moreno Rodríguez, Luis Alberto Canales Gálvez y Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares.

“Los cambios en la Presidencia de la República y los cambios de Ministros y viceministros, de los Ministerios de Economía y Finanzas-MEF, y Energía y Minas-MINEM, quienes son los integrantes de la Junta General de Accionistas-JGA, no han permitido que la JGA vea el tema y apruebe el ratio”, puntualiza Petroperú en su respuesta a la SMV.