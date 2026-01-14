Petroperú: Trabajadores anuncian huelga de 72 horas desde el 19 de enero y exigen la renuncia de la titular del MEF

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú, liderada por su secretario general, Rafael Noblecilla, ha convocado a una huelga nacional de 72 horas que iniciará a las 00:00 horas del próximo 19 de enero. Según dio a conocer en Ampliación de Noticias por RPP, el principal objetivo de esta protesta es exigir la renuncia de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, a quien los trabajadores señalan como "la principal responsable de la crisis interna" que atraviesa Petroperú.

El dirigente dio a conocer la renuncia irrevocable de la gerente general de la compañía, Rita Lorena López Saavedra, motivada presuntamente por el "comportamiento inadecuado" del señor López Tejerina, hacia la gerente y la presidenta de la institución, Elva Rojas.

Pese a que el Ministerio de Trabajo declaró la medida como improcedente, Noblecilla aclaró que el sindicato aún se encuentra dentro del plazo legal para subsanar las observaciones y cumplir con los requisitos para validar la huelga.

Denuncias de "privatización encubierta"

Uno de los temores del gremio es la implementación de lo que denominan una "privatización encubierta". Según Noblecilla, esto se evidencia en decretos de urgencia que plantean una reducción de personal, a pesar de que la titular del MEF ha negado que existan planes de despido masivo de 1,800 trabajadores, sugiriendo en su lugar una política de incentivos para la desvinculación voluntaria.

Al respecto, el dirigente criticó la falta de diálogo directo con los ministros de Economía y de Energía y Minas, señalando que estos no acudieron a las citaciones de la Comisión de Energía y Minas del Congreso para explicar estos planes.

Situación financiera y el rol del Estado

Frente a los cuestionamientos sobre los resultados económicos de Petroperú y la reciente baja en la calificación por parte de la agencia Fitch, Noblecilla argumentó que el problema de fondo es la falta de liquidez y no necesariamente una mala gestión interna. Sostuvo que es imposible obtener resultados positivos si el Estado no brinda el respaldo necesario a través de garantías.

Finalmente, el sindicato manifestó que, si bien no se oponen a una evaluación de la empresa para definir su "tamaño ideal" o reducir el número de gerencias (que actualmente ascienden a 36), consideran que estos cambios no deben realizarse bajo un gobierno transitorio al que le restan pocos meses de gestión, sino que deberían ser manejados por el próximo gobierno.