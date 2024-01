Petroperú y su posible nuevo rescate financiero, ¿cuál es el futuro de la empresa estatal?

Con el nuevo pedido, el gobierno analiza lanzar el nuevo salvavidas a Petroperú, pese a que el año pasado le negó uno.

El Consejo de Ministros evalúa dar un nuevo rescate financiero de 2 550 millones de dólares a la empresa estatal de hidrocarburos Petroperú, la cual afronta una crisis de sostenibilidad desde finales del 2021, según información de la misma compañía.

Petroperú es una empresa estatal de derecho privado; es decir, su administración es privada, pero el capital es del estado y se encarga de transportar, refinar, distribuir y comercializar combustibles y derivados de petróleo.

La estatal tenía gran participación en el mercado; sin embargo, desde el 2021, la empresa comenzó a tener problemas de liquidez y endeudamiento, debido a malos manejos en la administración y otros casos de corrupción.

Según el exministro de Economía Kurt Burneo, la construcción de la Nueva Refinería Talara inició esta crisis financiera. “¿De dónde sacaba la plata Petroperú para financiar la construcción de una nueva refinería?, de lo que es el capital de trabajo. Entonces empezó a sacarse plata de lo que se destina al pago de los proveedores y es así como se ramos a la situación de ahora”, refirió.

Petroperú perdió participación en el mercado

Pero aún con la Nueva Refinería Talara que entró en funcionamiento desde el año pasado, y tiene como objetivo elevar la calidad en la producción de combustibles limpios, su participación en el mercado todavía no se ha recuperado.

“Ahora tiene 35 % de participación en lo que se refiere a diesel, en gasolinas y gasoholes 45 % y en lo que refiere a GLP solamente un 5 % en el mercado. ¿Dónde Petroperú sí es importante? en las zonas de Loreto, Madre de Dios, Tumbes, Ucayali, Amazonas y Piura, donde su participación es del 89 %.”, explicó Erick García, especialista en hidrocarburos.

La estatal pide salvavidas económico al gobierno

Para aliviar su propia crisis financiera, Petroperú solicitó a la fecha 5 rescates financieros al gobierno, entre aportes de capital, créditos, etc. El último apoyo entregado por el estado asciende a 750 millones de dólares el 2022 y el quinto sigue en evaluación por el consejo de ministros.

Aunque varios gremios no apoyan este nuevo auxilio. La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) refirió que la inyección del dinero "no solucionará los problemas estructurales y financieros que arrastra Petroperú". Por su parte, Felipe Cantuarias, director de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, consideró que el apoyo no se debe dar, a menos que la empresa transparente su plan de reestructuración.

Por ahora solo el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, aseguró que no comprometerá el dinero del país, aunque dejó la última decisión al consejo de ministros.