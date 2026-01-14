Piura: caída del 50 % en el precio del mango obliga a productores a suspender cosecha y ventas

Los agricultores del valle de San Lorenzo, en la región Piura, tomaron una medida drástica ante la inestabilidad del mercado: la suspensión de la cosecha y venta de mango por un periodo de cinco días. Esta decisión fue acordada tras una asamblea de productores donde se denunció una reducción en los pagos ofrecidos por los acopiadores.

Según explicó el productor Óscar Morán a RPP, el precio de la caja de 21 kilos de mango sufrió una caída en apenas una semana. Mientras que anteriormente se pagaba S/ 50 por caja, actualmente el valor ha descendido a S/ 25, lo que representa una disminución del 50 %.

"Nadie entiende cómo un mercado se regula y baja de esa magnitud de forma constante", manifestó Morán, subrayando la preocupación del gremio debido a que los agricultores mantienen compromisos financieros con los bancos que no pueden cubrir bajo estas condiciones.

Baja producción agrava el panorama

A la crisis de precios se suma un escenario productivo desalentador. Se ha reportado que la producción de mango por parcela para la temporada 2025-2026 en el Valle de San Lorenzo ha disminuido hasta en un 70 %.

Esta combinación de bajos rendimientos en los campos y precios deprimidos en el mercado ha llevado a los productores a buscar mecanismos para regular la situación, con el fin de evitar mayores pérdidas económicas que pongan en riesgo su sustento y su capacidad de pago frente a las entidades financieras.