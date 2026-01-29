Pobreza multidimensional: 10.8 millones de peruanos carecen de servicios de salud, educación, vivienda y conectividad

La pobreza multidimensional efacta al 32% de peruanos, superando el 63% en la zona rural. Carencia de salud y agua y desagüe son los que más afectan.

En el Perú la forma tradicional de medir la pobreza es la monetaria, que se basa en los ingresos de los peruanos para cubrir una canasta básica de consumo. En el 2024 este tipo de pobreza afectó al 27.6% de peruanos y con el crecimiento de la economía estimado para el 2025, esta tasa debería reducirse.

Sin embargo, existe otra forma de medir la pobreza en base a los servicios públicos y necesidades satisfechas de la población. Se trata de la pobreza multidimensional, que si bien aún no tiene una índice oficial pues el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) no lo ha definido pese a que debió hacerlo en mayo del año pasado, la Universidad de Lima eleboró su índice que aproxima a resultados de este tipo de pobreza.

De acuerdo con este índice, el 32% de peruanos es afectado por la pobreza multidimensional. Es decir, uno de cada tres personas carecen de servicios de salud, educación, vivienda y conectividad en conjunto.

Y es que a difernecia de la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional mide las carencias de la población de un conjunto de servicios en simultáneo. El índice de la Universidad de Lima considera seis de estos servicios: salud, vivienda, tecnología, educación, empleo y agua y saneamiento.

En términos agregados, se estima que cerca de 10.8 millones de peruanos son pobres multidimensionales, de los cuales, 6.2 millones de peruanos (18 %) enfrentan privaciones severas sin ser considerados pobres por ingresos; mientras que otros 4.6 millones (14%) no logran cubrir una canasta básica, pese a contar con servicios básicos.

La pobreza multidimensional es mucho más fuerte en el ámbito rural, ya que alcanza al 69,3% de personas, fa diferencia de la zona urbana donde solo el 23% tiene esta condición.

“En la sierra y la selva, las carencias en vivienda, agua segura, saneamiento o conectividad pesan más que el nivel de ingresos. La medición monetaria no logra capturar la magnitud de estas privaciones”, explicó Guillermo Boitano Castro, director de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima.

Salud y educación con mayor influencia

Según los datos del Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima, la carencia de servicios salud, educación y vivienda son los que más influyen en la pobreza multidimensional de los peruanos.

En el caso de salud, el 79% de peruanos presenta problemas crónicos de salud y el 62% tiene carencias en la atención. Por el lado de educación se reveló que un 39% tiene un retraso en el logro educativo, mientras que un 38% de peruanos vive en viviendas en malas condiciones.

En el caso de la tecnología, en el Perú el 47% de personas no tiene el servicios de Internet y en el caso de los servicios de saneamiento hay un 14% con agua inadecuada y el 19% con mal servicio de desagüe.

Una mirada regional

Loreto (62,3 %) y Puno (62,2 %) registran los niveles más altos de pobreza multidimensional del país. En Cusco, la pobreza multidimensional (49,1 %) casi triplica la monetaria (18,5 %), lo que evidencia que, incluso cuando los ingresos mejoran, las carencias estructurales persisten.

En la costa urbana, en cambio, la vulnerabilidad se asocia al costo de vida y la informalidad: en Lima Metropolitana, el 21 % de la población es pobre solo monetariamente; mientras que, en el Callao, la pobreza monetaria (33,9 %) duplica ampliamente la multidimensional (11,5 %).