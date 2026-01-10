¿Por qué es importante para Perú ser elegido sede del foro APEC por cuarta vez?

Renato Reyes Tagle, designado como embajador de Perú en Finlandia y quien presidió uno de los comités de cooperación económica y técnica de la APEC 2024, resaltó que el país haya designado como sede del Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico para el año 2034.

En Ampliación de Noticias, recordó que, cuando ocupaba el cargo de Alto Funcionario del Perú ante APEC, recibió la instrucción del entonces canciller para presentar la postulación del Perú para el año 2034.

"Los años ya están tomado desde el 2026, que será en China, hasta el 2033. Entonces el único año que quedaba libre era el 2034. Fue un proceso en la última cumbre de APEC en Corea, entre fines de octubre y noviembre con mis homólogos. En ese momento fue una negociación bastante ardua, pero a gracias a Dios se consiguió", contó el embajador.

La importancia para el Perú

En esa línea, destacó que la aprobación de que el Perú sea nuevamente sede de la APEC "es un reconocimiento", porque "la política exterior peruana ha contribuido de manera tangible a la agenda de APEC".

"Perú va a ser la primera economía de APEC en presidirla cuatro veces (...) Perú, como un tema innovador, durante su Presidencia de APEC 2024 trajo el tema de la hoja de ruta para promover la transición a la economía formal y global, que es un fenómeno que afecta a las 21 economías, no solamente a las vías de desarrollo, pero solamente ese tema incluye temas de digitalización, reforma estructural para modernizar los sistemas, por ejemplo, para constituir empresas, pago de impuestos, acceder temas de educación, etc.", añadió.

Por otro lado, el embajador señaló que APEC "se adapta a los grandes desafíos que enfrenta el mundo", al ser "un laboratorio de buenas prácticas".

"Es una bendición para el Perú haber ingresado a APEC. Una de las decisiones de política exterior más visionaria del siglo XX del Perú fue el haber trabajado el acceso del Perú a este foro. Mi homólogo de los Estados Unidos en este momento, en noviembre pasado, nos dijo que va a aumentar en más de 10 millones de dólares la contribución de Estados Unidos a APEC. Para ello, es estratégico, APEC reúne a 21 economías, están las economías que de alguna manera sientan la tendencia de las políticas económicas mundiales", informó.

Anuncio

Como se recuerda, el pasado 8 de enero, el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), Alonso Rey, anunció en RPP que el Perú será sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en el año 2034.

"Perú va a ser nuevamente la sede de la APEC en el 2034, lo hemos vuelto a solicitar [...] y nos los han dado", dijo en el programa Las cosas como son de RPP.

Es importante señalar que el Perú ha sido sede del foro APEC en tres ocasiones, en los años 2008, 2016 y 2024.